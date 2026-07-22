پزشکیان با تأکید بر روابط دوستانه و دیرینه تهران و کلمبو، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران عصر امروز چهارشنبه در آیین دریافت استوارنامه خانم فازی‌ها عزمی محمد ابراهیم سفیر جدید سریلانکا در تهران، با آرزوی موفقیت برای وی در دوره مأموریت خود، بر روابط دوستانه و دیرینه دو کشور تأکید کرد و گفت: مناسبات جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا همواره بر پایه احترام متقابل، حسن اعتماد و منافع مشترک استوار بوده و اطمینان داریم این روابط در آینده نیز با شتاب بیشتری توسعه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های متنوع همکاری میان تهران و کلمبو، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین، از جمله همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی، کشاورزی، فناوری، آموزش و انتقال تجربیات فنی و تخصصی، سطح همکاری‌های خود با سریلانکا را ارتقا دهد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی هرچه بیشتر سازوکار‌های مشترک همکاری، خواستار برگزاری منظم کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شد و تصریح کرد: شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری، تدوین نقشه راه توسعه روابط اقتصادی و پیگیری دقیق اجرای توافقات مشترک، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح مناسبات و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه باشد.

رئیس‌جمهور همچنین از همکاری و مساعدت دولت سریلانکا در بازگرداندن پیکر مطهر شهدای حمله غیرقانونی و ناجوانمردانه آمریکا به ناو جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و این اقدام را نشانه‌ای از روابط دوستانه و احترام متقابل میان دو کشور دانست.

خانم فازی‌ها عزمی محمد ابراهیم سفیر جدید سریلانکا نیز در این مراسم، با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، سلام‌های گرم رئیس‌جمهور سریلانکا را به دکتر پزشکیان و رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

وی با اشاره به سابقه طولانی روابط دیپلماتیک دو کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا در سال ۲۰۲۷، شصت‌وششمین سال برقراری روابط دیپلماتیک خود را جشن خواهند گرفت که بیانگر استحکام، تداوم و عمق مناسبات دوستانه میان دو کشور است.

سفیر سریلانکا همچنین از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از کشورش در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی قدردانی کرد و گفت: سریلانکا همواره از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت حقوق مشروع ملت‌ها قدردانی کرده و از حمایت‌های ایران در دفاع از منزلت و حاکمیت سریلانکا در عرصه بین‌المللی سپاسگزار است.

وی با آرزوی برقراری هرچه سریع‌تر صلح، آرامش و ثبات برای ملت ایران، اظهار داشت: دولت و ملت سریلانکا برای جمهوری اسلامی ایران آرزوی عبور موفق از شرایط دشوار کنونی، برقراری امنیت پایدار و استمرار مسیر توسعه و پیشرفت را دارند.

سفیر سریلانکا با تأکید بر علاقه‌مندی کشورش به توسعه مناسبات دوجانبه، خاطرنشان کرد: سریلانکا خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تمدید و به‌روزرسانی موافقت‌نامه‌های موجود و افزودن زمینه‌های جدید همکاری است. همچنین توسعه تعاملات در حوزه‌های آموزش عالی، همکاری‌های دانشگاهی، تبادلات علمی، گردشگری از اولویت‌های روابط آینده دو کشور خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سریلانکا
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