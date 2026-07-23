باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید ۸۰ هزار تن دانه های روغنی، تحقق زنجیره ارزش با فرآوری دانههای روغنی در شبکه تعاون روستایی و حذف خامفروشی با هدفگذاری صنایع تبدیلی در تعاون روستایی خبر داد.
به گفته وی، این سازمان در راستای اجرای سیاستهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی و ارتقای امنیت غذایی، موفق به خرید ۸۰ هزار تن انواع دانههای روغنی از شبکههای تعاونی روستایی کشور شد.
برابری تأکید کرد: با درایت مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری مسئولیت خرید دانههای روغنی به شبکه تعاون روستایی، فرآیند خرید محصولات شامل کلزا، کاملینا و گلرنگ با مشارکت گسترده شبکه تعاونیهای روستایی به انجام رسید.
ارتقای زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به راهبرد این سازمان برای گذار از خامفروشی، افزود: «رویکرد ما در این دوره، صرفاً محدود به خرید محصولات نبود؛ بلکه با هدف تکمیل زنجیره ارزش، مذاکرات جدی با صنایع تبدیلی و غذایی صورت گرفت. بر این اساس، محصولات خریداریشده بلافاصله پس از تحویل در مراکز خرید، برای استحصال روغن و فرآوری به صنایع مربوطه ارسال شدند.»
الگوی موفق استان گلستان در فرآوری محصولات
برابری با تشریح دستاوردهای اجرایی این طرح، از استان گلستان به عنوان یکی از کانونهای موفق در تکمیل زنجیره ارزش یاد کرد و گفت: «در این استان، بخشی از کلزای خریداریشده با عقد قرارداد با کارخانجات روغنکشی، فرآوری شد. روغن استحصالی حاصل از این فرآیند جهت عرضه در "روستابازارها" روانه شبکه توزیع گردید و کنجاله تولیدی نیز در اختیار اتحادیه دامداران قرار گرفت که این اقدام، گامی عملیاتی در راستای توانمندسازی شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی به شمار میرود.»
افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه سطح زیر کشت
پوی در بخش دیگری از سخنان خود، این اقدامات را فراتر از خرید تضمینی دانست و اظهار داشت: «فرآوری محصولات در داخل شبکه تعاون روستایی، اطمینانخاطر بیشتری به کشاورزان میدهد. این حرکت، مشوقی قدرتمند برای توسعه سطح زیرکشت دانههای روغنی در سالهای آتی خواهد بود و به کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی کمک شایانی میکند.»
بر اساس این گزارش، اقدامات راهبردی سازمان مرکزی تعاون روستایی، علاوه بر تثبیت بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نقش بسزایی در تأمین بخشی از نیاز صنایع خوراک دام ایفا کرده است. این سازمان امیدوار است با تداوم سیاستهای حمایتی و تسهیلگری در حوزهی صنایع تبدیلی، انگیزه کشاورزان برای ورود به عرصه کشت دانههای روغنی بیش از پیش تقویت شود.