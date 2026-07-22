قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد: تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار باشد شناوری از آن عبور کند صرفا باید از مسیر تعیین شده تردد نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودک کش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور نموده است.

پیرو هشدار شب گذشته اعلام می‌شود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفا باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.

در صورت عملی شدن تهدید‌های آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.

تهدید‌های مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه‌ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.

برچسب ها: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ، جنگ ، آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۳:۴۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
نزدن اسرائیل اشتباه هست
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اگر جنگ طولانی شود ما برای جبران بخشی از هزینه‌ها باید کشورهایی مانند بحرین و کویت را برای چند سال مستمره کنیم
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
هرمز بسته بماند. باید آمریکا و اسرائیل خفه شوند
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
نبرد زمینی امکان ندارد گرتن تنگه هرمز و تصرف حتی یک ساعت جزای و بنادر را ندارد تنها کاری که می تواند انجام دهد بماران شهر ها و کوه کلنگ و یک نیروگاه مراقب باشید نفس های آخر دشمن
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا قوت رزمندگان سر افراز ایران
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خبر فوری

خشم ایران جهان در سکوت فرو می برد

تا چند ساعت اینده اسراییل با بمب اتم  از نقشه جهان محو خواهد شد
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
محکم بایستید در دهان نحس کفر بزنید و او الفرار باذن الله، نهراسید و بدانید وقتی به استیصال برسد ندای مذاکره می‌دهد مذاکره یعنی دروغ غرب
۲
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