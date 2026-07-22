باشگاه خبرگاران جوان - علی قربانی امروز -چهارشنبه- در همایش دهیاریهای شهرستانهای ساری و میاندورود با بیان اینکه طی ۲ دهه اخیر، وزارت کشور اقدامات اساسی در حمایت از دهیاران و دهیاریها انجام داده است، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به دهیاریهای سراسر کشور اختصاص یافت که از این میزان، ۳۸ هزار میلیارد ریال سهم استان مازندران و چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال سهم دهیاریهای شهرستانهای ساری و میاندورود بود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به پایینتر بودن سرانه اعتبارات دهیاریهای مازندران نسبت به میانگین کشور، گفت: از محل اعتبارات مواد ۴۲ و ۵۸ و ماده ۷ قانون درآمدهای پایدار، حمایتهای مناسبی از دهیاریهای این استان انجام شده است.
قربانی ادامه داد: در سه سال اخیر نیز ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره با نرخ سود هشت درصد و دوره تنفس ۶ ماه تا یک سال برای اجرای طرحهای درآمدزا و خرید ماشینآلات عمرانی به دهیاریها اختصاص یافته است.
وی افزود: برای ایجاد انگیزه در دهیاران، مقرر شده است دهیارانی که طرحهای درآمدزا را به بهرهبرداری برسانند، تا هفت برابر حقوق خود پاداش دریافت کنند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین از اختصاص بیش از ۱۲ درصد خودروهای حمل زباله توزیعشده در کشور به استان مازندران خبر داد و گفت: این در حالی است که تنها حدود ۶ درصد جمعیت روستایی کشور در این استان سکونت دارند.
قربانی با اشاره به لایحه تأمین امنیت شغلی دهیاران اظهار کرد: این لایحه از سوی دولت آماده شده و بهزودی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. بر اساس این پیشنهاد، دهیاران دارای بیش از ۱۵ سال سابقه، پس از پایان دوره فعالیت، در بدنه دهیاریها به عنوان کارشناس به کار گرفته میشوند.