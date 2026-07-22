فرماندار قصرشیرین گفت: پیش از آغاز رسمی عملیات اربعین، نخستین پارکینگ مرز خسروی با ظرفیت بیش از ۲۰ هزار خودرو تکمیل شد .

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی  اظهار کرد: با وجود اینکه عملیات رسمی اربعین در ایران و عراق از روز شنبه سوم مردادماه آغاز خواهد شد، اما ساعت ۲۰ روز چهارشنبه نخستین پارکینگ مرز خسروی با پارک بیش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو تکمیل شد.

وی افزود: در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی، ۲۲ پارکینگ در مجموع با وسعت بیش از ۳۵۲ هکتار و ظرفیت پذیرش بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو احداث شده که تمامی این پارکینگ‌ها به برج‌های نوری و دوربین‌های مداربسته مجهز هستند و از نظر زیرساختی آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران را دارند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین با بیان اینکه تکمیل نخستین پارکینگ در این مقطع زمانی اتفاقی کم‌نظیر است، تصریح کرد: ثبت این میزان استقبال پیش از آغاز رسمی عملیات اربعین، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بی‌سابقه بوده و بیانگر استقبال ویژه زائران از مرز بین‌المللی خسروی است.

شفیعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مرز گفت: با مدیریت و هدایت راهبردی منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین استان، اقدامات گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در مرز خسروی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد اوج تردد زائران از این مرز باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تردد بیش از یک میلیون زائر از مرز خسروی در اربعین سال گذشته، رضایت‌مندی زائران از خدمات ارائه‌شده و همچنین توسعه زیرساخت‌ها طی یک سال اخیر، موجب شده این مرز به بهترین معرفی‌کننده ظرفیت‌های خود تبدیل شود و امروز شاهد افزایش قابل توجه استقبال زائران اربعین حسینی از مرز خسروی باشیم.

منبع: فرمانداری قصرشیرین

برچسب ها: مرز خسروی ، زائران اربعین
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