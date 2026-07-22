معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه نوشت: انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنباله‌رو نیروی متجاوز.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی؛ معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در نشست با ۲۵ نفر از سفرا و کارداران اروپایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل جاری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را تشریح و خاطرنشان کردم در جنگ ۴۰ روزه شکست سختی را به متجاوزان تحمیل کردیم.

وی ادامه داد: در دور جدید تجاوز نظامی نیز قاطعانه از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می‌کنیم. ‏این جنگ‌ها، هیچ دستاورد راهبردی برای آمریکا ایجاد نکرده و تنها صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می‌اندازند.

غریب ابادی ادامه داد: همچنین گفتم انتظار می‌رود که اروپا از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل صیانت کرده و تجاوز را محکوم کند. ‏البته معدودی از اروپایی‌ها مانند اسپانیا مواضع اصولی اتخاذ کردند.

وی افزود: لازم است دولت‌های اروپایی توجه داشته باشند که در اختیار قراردادن پایگاه و سرزمین به متجاوز، آنها را در زمره متجاوزین قرار خواهد داد. انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنباله‌رو نیروی متجاوز.

برچسب ها: معاون وزیر امور خارجه ، دیپلماسی ، اروپا
خبرهای مرتبط
غریب آبادی: هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
غریب آبادی: تعهداتمان در تفاهمنامه اسلام‌آباد را متوقف کرده‌ایم
هشدار غریب‌آبادی در پی حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای دارخوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
از داشتن چون شمایی به خود می بالیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اروپا در جواب به غریب آبادی:چشم امر دیگه ای نیست؟!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مطمئنا اروپا اراده سیاسی نداره
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
امضای تفاهم نامه مشترک بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست
ایران و عراق در پایان سفر رسمی الزیدی بیانیه مشترک صادر کردند
کنایه قالیباف به آمریکایی‌ها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند
بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است
پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده‌یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
آخرین اخبار
بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
ایران و عراق در پایان سفر رسمی الزیدی بیانیه مشترک صادر کردند
نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد
تدوین برنامه جامع همکاری‌های راهبردی، نقشه راه توسعه روابط تهران و بغداد است
امنیت در همه مرز‌ها برقرار است
کنایه قالیباف به آمریکایی‌ها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند
وزیر کشور برای شرکت در نشست وزیران کشور بریکس وارد دهلی‌نو شد
پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده‌یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
امضای تفاهم نامه مشترک بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق
وزارت خارجه صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران را محکوم کرد
عراقچی: با آمریکا مشکل میانجی نداریم، مشکل رویکرد آمریکاست
تأکید ایران و عراق بر تحکیم روابط راهبردی و گشودن افق‌های جدید همکاری
استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق
نخست وزیر عراق وارد تهران شد
بقائی: هیات‌حاکمه آمریکا در حال عادی‌سازی جنایات است
پیام سپاه پاسداران به مردم اردن: حق قانونی ما است که دشمن متجاوز و قاتل فرزندانمان را هدف قرار دهیم
سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
سپاه خطاب به مردم کویت: آمریکاست که تمامیت ارضی شما را هتک کرده نه ما
یک فروند کشتی در مسیر نا ایمن تنگه هرمز دچار آتش سوزی و دو کشتی با سرعت به عقب برگشتند
علت تغییر مسیر تشییع پیکر رهبر شهید در تهران چه بود؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ مرداد