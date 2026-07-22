بار دیگر موضوع ناایمن بودن معابر شهری قم به دغدغه‌ای جدی برای شهروندان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی  -یک شهروند خبرنگار با ارسال فیلمی، از وضعیت خطرناک خیابان یکم حکیم و افزایش تصادف‌ها در این مسیر گلایه کرده و خواستار توجه فوری مسئولان شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ایمنی معابر ، شهروند خبرنگار
خبرهای مرتبط
توجه نکردن به جلو و سرعت غیرمجاز بلای جان رانندگان قمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روحیه مقاومت مهم‌ترین میراث رهبر شهید برای ملت ایران است
آخرین اخبار
روحیه مقاومت مهم‌ترین میراث رهبر شهید برای ملت ایران است
فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)در مسجد مقدس جمکران رونمایی شد
جزئیات صدور گذرنامه برای اتباع ایرانی و خارجی در قم اعلام شد
هوای قم ناسالم است