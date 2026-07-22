قاضی آمریکایی تاریخ محاکمه غیرقانونی رئیس جمهور ونزوئلا را روز ۱ ژوئن ۲۰۲۷ تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق گزارش رسانه‌ها، یک قاضی آمریکایی روز چهارشنبه تاریخ محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا و همسرش، سیلیا فلورس را در ۱ ژوئن ۲۰۲۷ تعیین کرد.

به گزارش نیویورک پست، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، آلوین هلرشتاین، این تاریخ را در سومین حضور این زوج در دادگاه از زمان ربایش آنها توسط نیرو‌های ویژه آمریکایی در کاراکاس در ژانویه اعلام کرد.

مادورو و فلورس آخرین بار در ماه مارس در دادگاه حاضر شدند، زمانی که وکلای آنها پس از آنکه تحریم‌های ایالات متحده مانع از پرداخت هزینه‌های حقوقی آنها توسط ونزوئلا شد، تلاش کردند پرونده را مختومه اعلام کنند.

وکلا بعداً پس از آنکه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری به این زوج اجازه داد تا بودجه ونزوئلا را برای دفاع از خود دریافت کنند، درخواست خود را پس گرفتند.

مقامات آمریکایی پس از عملیات نظامی در ونزوئلا در ماه ژانویه، مادورو، ۶۳ ساله و فلورس، ۶۹ ساله را به ایالات متحده آوردند. آنها با اتهاماتی ادعایی از جمله تروریسم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر رو‌به‌رو هستند و دادستان‌ها ادعا می‌کنند که آنها با کارتل‌های مواد مخدر برای انتقال هزاران تن کوکائین به ایالات متحده همکاری داشته‌اند.

مادورو در جریان جلسه تفهیم اتهام خود در ماه ژانویه گفت: «من بی‌گناه هستم. من گناهکار نیستم. من مرد شریفی هستم. من هنوز رئیس جمهور کشورم هستم.»

مادورو و فلورس از زمان دستگیری بدون وثیقه در بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین نگهداری می‌شوند.