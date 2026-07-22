باشگاه خبرنگاران جوان-آیتالله سید محمد سعیدی، در دیدار ائمه جمعه استان قم در سالن محراب حرم مطهر با تأکید بر لزوم نگاه منصفانه و واقعبینانه به مسائل کشور، نسبت به هرگونه خوشبینی به مذاکره با آمریکا هشدار داد.
وی با اشاره به رویارویی دیرین آمریکا با نظام اسلامی گفت: ما هیچ وقت نمیتوانیم با آمریکا بسازیم؛ نه از آن رو که ما آدمهای ناسازگاری هستیم، بلکه آنها ناسازگارند. آنها با اساس و بنیان ما مشکل دارند و از ابتدای انقلاب تا امروز بنایشان بر مخالفت و عداوت بوده است.
کنار آمدن با آمریکا را از ذهن خود بیرون کنید
آیتالله سعیدی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره مذاکره با آمریکا تصریح کرد: باید این را از ذهن خود بیرون کنید که میتوان با آنها کنار آمد. کسی که امام ما را کشت، فرماندهان ما را ترور کرد، زیرساختهای ما را زد و کودکان مظلوم ما را به شهادت رساند، چگونه میتوان با او پای میز مذاکره نشست؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خطیر ائمه جمعه پرداخت و تأکید کرد: نباید جایگاه نماز جمعه در دو جهت تضعیف شود؛ نه باید حالت مماشات با دشمن غدار داشت و نه باید بیمحابا عمل کرد.
آیتالله سعیدی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: آنچه را رهبر معظم انقلاب فرمودند، نباید به نفع یک جناح یا سلیقه خاص تفسیر شود. برنامههایی که در حال اجراست نباید به دلیل سلیقه شخصی خراب شود.
دیپلماسی سازنده ادامه دهنده جنگ و دفاع در برابر دشمن است
وی با تمایزگذاری میان دو نوع دیپلماسی گفت: دیپلماسی تشریفاتی که لبخند زدن و دست دادن است، ایرادی ندارد. اما دیپلماسی سازنده، دیپلماسیای است که ادامهدهنده جنگ و دفاع ما باشد و بسیار ارزشمند است. متأسفانه فضای دیپلماسی گاه آنچنان پیش میرود که حتی رزمندهترین انسانها و فرماندهترین فرماندهان دوران جنگ را به حاشیه میراند.
امام جمعه قم با اشاره به لزوم حمایت از مسئولان نظام تأکید کرد: رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ما از حمایت مردم و رزمندگان نیرو میگیرند. اما نباید افراد ناآگاه برای دولت و مجلس تکلیف تعیین کنند.
نیروهای انقلابی نباید تضعیف شوند
آیتالله سعیدی با هشدار درباره تضعیف نیروهای انقلابی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که تضعیف نکنید. خدا شاهد است اگر این آدمهای دلسوز و ارزشی تضعیف شوند، خدا کسانی را بر ما مسلط میکند که دیگر خط رهبری را نداریم. ما باید مراقب باشیم دست رهبر و مسئولان از حمایت مردم بسته نشود.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه اسرافکننده نمیتواند امام جماعت باشد، تأکید کرد: کسی که مبادرت به کار حرام میکند، فاسق است و نمیتواند مردم را هدایت کند. این مسئله نیز همچون تذکرات سیاسی، تذکرات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر در حوزههای مختلف مانند حجاب، گرانفروشی، اختلاس و کمکاری مسئولان، بر گفتار ائمه جمعه اثرگذار است و پشتوانه سایر فرمایشات آنان خواهد بود.
وی در پایان از ائمه جمعه خواست تا مسائل شرعی و اجتماعی را به مراجع و مسئولان مربوطه منتقل کنند.
منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت سلام الله علیها