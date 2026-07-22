باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ خواجه پور گفت: در پی دریافت گزارشهای عملیاتی مبنی بر فعالیت یک باند کلاهبرداری متشکل از ۳ متهم (۲ مرد و یک زن) ساکن استانهای شمالیکه با استفاده از خودروی لوکس فیدلیتی به دنبال مالباختگان بودند، کارآگاهان پلیس آگاهی رفسنجان فورا عملیات شناسایی و توقیف خودرو را آغاز کردند.
وی با تشریح روششناسی این باند افزود: متهمان با استفاده از کارتهای بانکی سرقتی، اقدام به خرید طلا در شهرستانهای کرمان و سیرجان میکردند، به گونهای که پس از واریز وجه به حساب فروشنده، حساب یاد شده فورا مسدود میشد.
فرمانده انتظامی رفسنجان بیان داشت: در جریان این عملیات، حدود ۶۰ گرم طلا شامل: انواع زیورآلات و مقادیر زیادی سکه از میان متهمان کشف و ضبط شد.
وی تأکید کرد: این افراد که دارای سوابق متعدد در سرقت، کلاهبرداری و پولشویی هستند، برای تکمیل پرونده و پیگیری جنبههای سایبری جرم، به پلیس فتا استان کرمان تحویل داده شدند.
منبع: پلیس کرمان