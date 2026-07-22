سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: بی‌تفاوتی کنگره در قبال ابعاد انسانی جنگ؛هیات‌حاکمه این کشور علیه ملت ایران و جنایات جنگی ارتکابی، شرم‌آور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره جلسه استماع کنگره آمریکا درباره عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران، که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر برگزار شد و صرفا بر هزینه‌های مالی جنگ متمرکز بود، نوشت: «شرم‌آور است که در جریان جلسه استماع کنگره آمریکا راجع به عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ علیه ملت ایران، حتی یک سوال درباره ابعاد انسانی این جنگ بیرحمانه مطرح نشد، با وجود اینکه همه می‌دانند که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران یک جنگ غیرقانونی همراه با موارد بی‌شماری از جنایات جنگی از جمله جنایات میناب و لامرد بوده است.»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، کاخ سفید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
جدا دانستن کنگره از کاخ سفید هم شرم آور است همچنان که جدا دانستن آمریکا از اسرائیل
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
با سلام و عرض ادب جناب اقای بقایی،کنگره بی تفاوت نیست!کجا بی تفاوته؟!۶۰ میلیارد دلار برای پنتتگون اختصاص داده..کنگره داره حمایت میکنه از این جانیها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تو چقدر ساده ای؟! سگ زرد برادر شغاله، کی میخوای بفهمی؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به نظر نمیاد اینها از ما ساده تر باشن.ما ساده ایم که اینها را ساده فرض میکنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
و ما باید از خانواده‌های دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم خانواده های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در شهرهای آمریکا انتقام بگیریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار همچنان به تجاوزگری خود ادامه می‌دهد.
ما از سال 1394 تاکنون هر گونه مذاکره با آمریکا، اروپا و... ایران را مقصر اصلی می دانیم
چون به خاطر که مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بی‌تفاوتی رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در برابر جنایت‌های دولت وحشی آمریکا جنایتکار و جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از خرداد ماه سال 1404 تاکنون، شرم‌آور است
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