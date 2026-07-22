باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره جلسه استماع کنگره آمریکا درباره عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران، که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر برگزار شد و صرفا بر هزینه‌های مالی جنگ متمرکز بود، نوشت: «شرم‌آور است که در جریان جلسه استماع کنگره آمریکا راجع به عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ علیه ملت ایران، حتی یک سوال درباره ابعاد انسانی این جنگ بیرحمانه مطرح نشد، با وجود اینکه همه می‌دانند که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران یک جنگ غیرقانونی همراه با موارد بی‌شماری از جنایات جنگی از جمله جنایات میناب و لامرد بوده است.»