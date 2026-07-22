باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قطر از تصمیم بلژیک و هلند برای ممنوعیت واردات از شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین استقبال کرده و از سایر کشورها خواسته است که از این اقدام پیروی کنند.
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیهای این اقدامات را «گامی مهم در حمایت از تلاشهایی دانست که با هدف جلوگیری از سیاستهای شهرکسازی اشغالگران انجام میشود، سیاستهایی که نقض آشکار قطعنامههای مشروعیت بینالمللی، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد و تجاوز آشکار به حقوق مردم فلسطین است».
شهرکهای اسرائیلی طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند و توسط گروههای حقوق بشری محکوم شدهاند، که میگویند سیاستهای اشغالگری اسرائیل مانع ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی میشود.
در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یک نظر مشورتی غیرالزامآور صادر کرد و اشغال توسط اسرائیل را «غیرقانونی» اعلام کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری گفت که اسرائیل باید به اشغال خود پایان دهد، تمام شهرکها را برچیند، به فلسطینیهای آسیبدیده غرامت کامل بپردازد و بازگشت آوارگان ناشی از اقدامات خود را تسهیل کند.
منبع: الجزیره