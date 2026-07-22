قطر از تصمیم بلژیک و هلند برای ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قطر از تصمیم بلژیک و هلند برای ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استقبال کرده و از سایر کشور‌ها خواسته است که از این اقدام پیروی کنند.

وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای این اقدامات را «گامی مهم در حمایت از تلاش‌هایی دانست که با هدف جلوگیری از سیاست‌های شهرک‌سازی اشغالگران انجام می‌شود، سیاست‌هایی که نقض آشکار قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد و تجاوز آشکار به حقوق مردم فلسطین است».

شهرک‌های اسرائیلی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند و توسط گروه‌های حقوق بشری محکوم شده‌اند، که می‌گویند سیاست‌های اشغالگری اسرائیل مانع ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی می‌شود.

در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یک نظر مشورتی غیرالزام‌آور صادر کرد و اشغال توسط اسرائیل را «غیرقانونی» اعلام کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که اسرائیل باید به اشغال خود پایان دهد، تمام شهرک‌ها را برچیند، به فلسطینی‌های آسیب‌دیده غرامت کامل بپردازد و بازگشت آوارگان ناشی از اقدامات خود را تسهیل کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت خارجه قطر ، تحریم اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
عجب روباهی شده این قطر!!!! یه منافق به تمام عیار!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
هلند که یک کشور صهیونیستی است !!!
ممکن است بخواهد نقش اردک فریبکار را بازی کند !!!
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Iran (Islamic Republic of)
جانباز
۰۸:۳۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
قطر بجای توصیه به دیگران اول از خود و کشور های بی غیرت عرب شروع کنه که بیشتر مشتریان محصولات اسرائیلی همین کشورهای بی غیرت عرب هستند
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
النگوهات نشکنه قطری
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به اندازه یک دانه جو غیرت و جرات کشورهای بلژیک و هلند را ندارند، البته چون حاکمانشان یهودی، ولی به ظاهر مسلمانند.
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۷:۵۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
انگاری یه جوغیرت داره وداره آدم وسربراه میشن این عربهای......؟!
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