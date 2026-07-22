رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط ایران و پاکستان، این روابط را فراتر از روابط متعارف همسایگی و مبتنی بر پیوند‌های تاریخی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان عصر امروز در آیین دریافت استوارنامه آقای عمران احمد صدیقی، سفیر جدید پاکستان در تهران، با آرزوی موفقیت برای وی در دوره مأموریت خود، بر جایگاه ویژه روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تأکید کرد و گفت: روابط دو کشور، صرفاً مناسبات میان دو همسایه نیست، بلکه بر پایه پیوند‌های عمیق تاریخی، تمدنی، فرهنگی، دینی و برادری استوار است و جمهوری اسلامی ایران، پاکستان را کشوری دوست، برادر و شریک قابل اعتماد می‌داند.

رئیس‌جمهور با قدردانی از مواضع مسئولانه دولت پاکستان در تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: تلاش‌ها و ابتکارات نخست‌وزیر، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان در مسیر کاهش تنش‌ها، تقویت گفت‌و‌گو، ایجاد صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین رایزنی‌های مستمر با جمهوری اسلامی ایران، برای دولت و ملت ایران بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

پزشکیان با اشاره به روند رو به رشد روابط تهران و اسلام‌آباد، تصریح کرد: سطح همکاری‌ها و ارتباطات میان دو کشور مطلوب است، اما ظرفیت‌های موجود بسیار فراتر از وضعیت کنونی است و باید با اجرای توافقات و پیگیری تفاهمات حاصل‌شده میان مقامات عالی دو کشور، زمینه توسعه همکاری‌ها در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین بیش از پیش فراهم شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نقش سفیر جدید پاکستان در ارتقای مناسبات دوجانبه، افزود: انتظار می‌رود با پیگیری دقیق توافقات و دستورات صادرشده از سوی مقامات عالی دو کشور، به‌ویژه تفاهمات میان رؤسای دولت‌ها، روند توسعه همکاری‌های دوجانبه با شتاب بیشتری دنبال شود. جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت برای تعمیق روابط با پاکستان و گسترش همکاری‌های همه‌جانبه آمادگی دارد.

آقای عمران احمد صدیقی، سفیر جدید پاکستان نیز در این مراسم، با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران و دیدار با رئیس‌جمهور، روابط ایران و پاکستان را نمونه‌ای ممتاز از پیوند‌های تاریخی، تمدنی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت توصیف کرد و گفت: این روابط ریشه‌دار، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه همکاری‌های آینده است و همه ما وظیفه داریم آن را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی با اشاره به همراهی دو کشور در مقاطع مختلف تاریخی، افزود: ایران و پاکستان همواره در شرایط دشوار در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این همبستگی، بازتاب‌دهنده احساس مشترک و پیوند عمیق میان دو ملت است.

سفیر پاکستان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه مناسبات دوجانبه، اظهار داشت: فرصت‌های فراوانی برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، ارتباطات مردمی و تعاملات فرهنگی وجود دارد و در دوره مأموریت خود، برای بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها تلاش خواهم کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، خاطرنشان کرد: تعمیق همکاری‌ها و هماهنگی‌های امنیتی میان ایران و پاکستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت صلح، امنیت و ثبات پایدار منطقه خواهد داشت و تحقق این هدف، مستلزم استمرار رایزنی‌ها و اتخاذ راهبرد مشترک است.

سفیر پاکستان در ادامه، با اشاره به جایگاه وحدت اسلامی در تحولات منطقه، اظهار داشت: شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، یکی از تأثیرگذارترین رخداد‌های معاصر جهان اسلام بود که موجی از همبستگی و همگرایی کم‌نظیر میان مذاهب اسلامی ایجاد کرد و این وحدت را از نزدیک در پاکستان مشاهده کرده‌ام؛ وحدتی که تحقق آن از آرمان‌های بلند آن شهید بزرگوار به شمار می‌رفت.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی پاکستان همواره در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، تصریح کرد: پاکستان، دوستی صادق، قابل اعتماد و شریکی مسئولیت‌پذیر برای ایران است و معتقدیم کشور‌های اسلامی باید با اتکا به گفت‌و‌گو، همکاری و همگرایی، مسائل و چالش‌های خود را حل‌وفصل کنند؛ چرا که در غیر این صورت، قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش خواهند کرد اراده و منافع خود را بر منطقه تحمیل کنند. پاکستان نیز در مسیر تقویت صلح، امنیت و همبستگی جهان اسلام، با تمام توان ایفای نقش خواهد کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان دوست شماست دوست ما نیست
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مردم نجیب و شیعه پاکستان برادران ما هستند!! نه کودتاچیان و عوامل پنتاگون و سیا !!! که دائم به فکر دخالت در امور ایران و افغانستان و.... هستند
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
برادرات خیلی قابل اعتماد نیستن
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آره خب تو با پاکستان رفیق نباشی که باشه...
پاکستان شریک دزد و رفیق قافله...
سر سفره‌ی آمریکا میشینه و منبر پند و نصیحتش برای ایرانه... شما هم که مثل کبک سرتون زیر برف بردید...
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کشوری که دوست ترامپ باشه هرگز دوست و برادر ما نیست
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بزودی دوستی پاکستان برایتان عیان می شود
صبر کنید سحر نزدیک است
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به دولت کودتایی پاکستان نباید اعتماد مطلق داشته باشیم.
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به شرطی که برادریش ثابت کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آره آنقدر دوست و برادر که فقط منافع آمریکا براش مهمه
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
دروغ بزرگ قطر املرلت کویت بحرین عربستان هم دوستت بودن
۱
۱۷
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