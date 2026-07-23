معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از حمله موشکی و تجاوز دشمن تروریستی، آمریکا به چندین نقاط در استان خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: یک سوله انبار آسفالت در اطراف شهر رامشیر و همچنین یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی اعلام کرد: همچنین یک نقطه در اطراف شهر اندیمشک هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت که بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در حال انجام است.

حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا به اطراف پایانه شلمچه

حیاتی گفت: اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه هدف حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۲ نفر در حمله دشمن آمریکایی به مرز شلمچه به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.

حیاتی گفت: عملیات امدادرسانی در محل حادثه در حال انجام است و مجروحان این حمله تحت مداوا و رسیدگی پزشکی قرار گرفته‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان اضافه کرد: بررسی‌های میدانی و ارزیابی ابعاد این حملات از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اخبار تکمیلی درباره میزان خسارات احتمالی و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

تردد در مرز شلمچه برقرار است

وی با اشاره به تداوم فعالیت مرز بین‌المللی شلمچه گفت: تردد در این مرز همچنان برقرار است  و این حادثه خللی در روند عبور زائران ایجاد نکرده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.

 

 

برچسب ها: حمله موشکی ، خوزستان
خبرهای مرتبط
پاسخ‌های انصارالله به جنگ‌افروزی آمریکا در یمن + فیلم
علنی کردن همکاری اسرائیل و آمریکا «قبل، حین و بعد» رگبار موشکی ایران 
حمله موشکی به پایگاه آمریکایی‌ها در اربیل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باید مبدأ این تجاوز ها در فاصله بیست کیلومتری با خاک یکسان شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به زودی به روزگار بدتر از یزید و به درک وتصل شوند انشاااله.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۱:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باز مماشات با این جلادان کثیف
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سربازان آمریکایی. باید. ب درک واصل کنید .
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا سایت دریافت ارز در مازندران بیشتر کشور باز نیست سه تا استان که ته کشور ارز باز هست این دیگه چه جور امکانات اربعین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بزنید کشورهای عربی با خاک یکسان کنید
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۰۸:۱۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل...
۴
۱۰
پاسخ دادن
مهار آتش‌سوزی در محدوده منطقه حفاظت‌شده شیمبار
پلمب ۱۵ کافه و قلیان‌سرا در دزفول با دستور دادستان 
معاون وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از مطالبات گندمکاران این هفته پرداخت می‌شود
آغاز عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی به ۲۱ روستای دورافتاده بخش شهیون و سردشت شهرستان دزفول
آخرین اخبار
مهار آتش‌سوزی در محدوده منطقه حفاظت‌شده شیمبار
آغاز عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی به ۲۱ روستای دورافتاده بخش شهیون و سردشت شهرستان دزفول
معاون وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از مطالبات گندمکاران این هفته پرداخت می‌شود
پلمب ۱۵ کافه و قلیان‌سرا در دزفول با دستور دادستان 
وضعیت مطلوب ذخایر کالا‌های اساسی کشور
از کشف ماینر تا دستگیری سارقان طلا، کابل برق و خودرو در خوزستان
دانش‌آموزان خوزستان چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها؛ ۵۹۴ مدرسه در دست ساخت
تولید برنج خوزستان دو برابر نیاز استان؛ مطالبه کشاورزان، مدیریت آب به جای ممنوعیت کشت
انفجار‌های کنترل‌شده در خارج محدوده شهری دزفول/ صدای انفجار‌ها ناشی از امحای مهمات است
حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به نقاطی در خوزستان؛ حمله به مرز شلمچه ۲ شهید و ۱۱ مجروح داشت