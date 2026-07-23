معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از حمله موشکی و تجاوز دشمن تروریستی، آمریکا به چندین نقاط در استان خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: یک سوله انبار آسفالت در اطراف شهر رامشیر و همچنین یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی اعلام کرد: همچنین یک نقطه در اطراف شهر اندیمشک هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت که بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در حال انجام است.

حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا به اطراف پایانه شلمچه

حیاتی گفت: اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه هدف حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۲ نفر در حمله دشمن آمریکایی به مرز شلمچه به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.

حیاتی گفت: عملیات امدادرسانی در محل حادثه در حال انجام است و مجروحان این حمله تحت مداوا و رسیدگی پزشکی قرار گرفته‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان اضافه کرد: بررسی‌های میدانی و ارزیابی ابعاد این حملات از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اخبار تکمیلی درباره میزان خسارات احتمالی و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

تردد در مرز شلمچه برقرار است

وی با اشاره به تداوم فعالیت مرز بین‌المللی شلمچه گفت: تردد در این مرز همچنان برقرار است و این حادثه خللی در روند عبور زائران ایجاد نکرده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.