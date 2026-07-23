پیشکسوت فوتبال درباره وضعیت پرسپولیس و اظهارات قلعه نویی و ملی پوشان بعد از جام جهانی توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید عزیزیان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخاب مهدی تارتار برای هدایت سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: تارتار چندین سال هست که در تیم‌های دیگر کار کرده و نتایج خوبی هم گرفته است و توانسته با تیم جوان خوب کار کند. به نظرم تارتار هم امتحان پس داده و انتخاب خوبی برای پرسپولیس است.

عزیزیان درباره اینکه تارتار می‌تواند رختکن پرسپولیس را کنترل کند، گفت: من شنیدم که تارتار در بدو ورودش به پرسپولیس چند بازیکن که فصل گذشته حاشیه‌هایی در رختکن ایجاد کردند را کنار گذاشته است. البته کنار گذاشتن این بازیکنان در آینده برای تارتار تبعات دارد و اگر خدای نکرده تیم پرسپولیس نتیجه نگیرد، منتقدان می‌گویند که اینها بازیکنان خوبی بودند و می‌توانستند به تیم کمک کنند. اگر تیم پرسپولیس نتیجه می‌گیرد در آن صورت اتفاق خوبی برای تارتار است که ترکیب تیم را عوض کرده و می‌خواهد به جوان بها بدهد.

اگر پرسپولیس نتیجه نگیرد، تارتار قربانی می شود

او درباره اینکه پرسپولیس شعبه دوم گل گهر شده است، اظهار کرد: تارتار هر تیمی می‌رود، چند بازیکن هم همراه خودش می‌برد، چون به این بازیکنان اعتماد دارد. هر مربی ۲، ۳ بازیکن مورد اعتمادش هست که با خودش هر تیمی برود می‌برد. این موضوع از یک لحاظ خوب است، چون تارتار می‌داند چه چیزی از بازیکنانش می‌خواهد و از طرف دیگر اگر تیم پرسپولیس نتیجه نگیرد می‌گویند که تارتار تیم را بهم ریخته است. به هر حال پرسپولیس تیمی هست که فرصت زیادی به مربی مخصوصا به مربی داخلی نمی‌دهد. اگر خدای نکرده تارتار در صورتی که ۳، ۴ هفته اول در پرسپولیس نتیجه نگیرد، فشار از داخل و خارج به مدیریت می‌آید که سرمربی تیم را عوض کند. اگر تیم نتیجه نگیرد قربانی اول سرمربی تیم است.

تارتار باید با حاشیه های پرسپولیس دست و پنجه نرم کند

عزیزیان درباره اینکه پرسپولیس باید در چه پست‌هایی بازیکن بگیرد، گفت: تارتار نمی‌تواند از اول کارش کل تیم پرسپولیس را عوض کند و تیم جدید تشکیل بدهد و این کارسخت است. او باید بیاید و در پرسپولیس کار کند و سال آینده تغییرات بیشتری در تیمش صورت بدهد. پرسپولیس به عنوان یک تیم بزرگ حاشیه‌های زیادی دارد و تارتار باید با این حاشیه‌ها دست و پنجه نرم کند و بتواند در پرسپولیس نتیجه بگیرد. در تیم‌های بزرگ مثل پرسپولیس و استقلال وقت به مربی نمی‌دهند، چون هواداران فقط از پرسپولیس برد و قهرمانی می‌خواهند. اگر خدای نکرده پرسپولیس در ۲، ۳ هفته نتیجه نگیرد و از کورس قهرمانی عقب بیفتد در آن صورت تماشاگران فشار بر روی تیم می‌آورند و بیشتر هم سرمربی ضرر می‌کند، چون سرمربی برکنار می‌شود، اما بازیکن تا آخر فصل در پرسپولیس می‌ماند.

به تارتار در پرسپولیس باید فرصت بدهند

او خاطر نشان کرد: ان شا الله تارتار بتواند در پرسپولیس نتیجه بگیرد و این تیم به جایگاه قبل خود برگردد. همیشه تیم‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال نتیجه بگیرند برای تیم ملی خوب است و تنور رقابت‌های لیگ داغ می‌شود. سرخابی‌ها هستند که لیگ را زیبا می‌کنند. به نظرم باید به تارتار فرصت داده شود و مدیران پرسپولیس زود تصمیم نگیرند و اگر خدای نکرده تارتار در ۲ بازی نتیجه نگرفت، سریع او را عوض نکنند. اگر مربی دیگری جایگزین تارتار شود در صورتی که آن مربی نتیجه نگیرد می‌گوید که من تیم را نبستم. به طور حتم باید به تارتار فرصت بدهند تا تیم پرسپولیس را جمع و جور کند.

تیم ملی با 3 تساوی دستاوردی در جام جهانی به دست نیاورد



عزیزیان درباره اینکه اظهارات قلعه نویی مبنی بر دستاوردسازی تیم ملی در جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیمی که در جام جهانی اوت شده، دستاوردی نداشته است. ما در جام جهانی ۴۸ تیمی ۳ تساوی به دست آوردیم و از گروهمان صعود نکردیم. قبلا ۳۲ تیم در جام جهانی بودند که ۲ تیم از هر گروه بالا می‌آمدند، اما الان ۴۸ تیمی شده است و تیم ملی فوتبال شانس زیادی داشت، تا از گروهش بالا بیاید، اما نتوانست حتی یک بازی را ببرد. نیوزیلند تیم قوی نبود، اما دیدیم این تیم ۲ گل زد و شانس آوردیم که ما جبران کردیم و نتیجه مساوی شد. به نظرم این دستاورد نیست که ما فقط ۳ تساوی آوردیم و باختی نداشتیم. اگر تیم ملی فوتبال در جام جهانی شرکت نمی‌کرد، در آن صورت باختی نمی‌آورد و این هم دستاورد بود. اینها با احساسات مردم بازی می‌کنند و گول می‌زنند. اعضای تیم ملی فوتبال بیایند و حقایق را بگویند. سرمربی کره جنوبی بعد از حذف جلوی تماشاگران خود تعظیم و عذرخواهی کرد.

بهانه‌های الکی فایده‌ای ندارد

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه امیر قلعه نویی در سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ابقا شد، گفت: آنها عذرخواهی هم از مردم نکردند و می‌گویند که با توجه به شرایط جنگی، بازی تدارکاتی نداشتیم و آمریکا هم کارشکنی کرد، اما آنها نمی‌گویند که ایراد از کجا بود. اگر اینها می‌دانستند ایراد وجود دارد به جام جهانی نمی رفتند. الان تیم ملی فوتبال که به آمریکا رفته است دیگر نمی‌تواند بهانه بیاورد و بگوید زمین کج بود و بازی تدارکاتی نداشتیم. شرکت نکردن در جام جهانی بهتر از حضور در این مسابقات بود، حداقل گل خورده هم نداشتیم و دستاورد برای تیم ملی به وجود می‌آمد. به نظرم بهانه‌های الکی فایده‌ای ندارد و مردم همه چیز را می‌دانند.

مجسمه قلعه نویی را می خواهند بسازنند

عزیزیان درباره اینکه اظهارات علیرضا بیرانوند را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من نمی‌دانم با ۳ تساوی مجسمه قلعه نویی را بسازند و چه دستاوردی داشته است. ساخت مجسمه تعریف‌های خاص خود را دارد. مجسمه برای کسی می‌سازند که مردم دوستش داشته باشند، اما الان مردم اعتراض دارند. بیرانوند می‌گوید که نسل ما از نسل ۹۸ بهتر است، چه کار کردند که بهتر از قبلی‌ها هستند. مهدوی کیا از سوی فیفا به جام جهانی دعوت شده بود. آیا شما مهدوی کیا را دعوت کردید که به هتل محل اقامت بیاید و سر تمرینتان حاضر شود؟



او درباره اینکه استوری بیرانوند علیه علی دایی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: علی دایی اسطوره فوتبال کشورمان است و او با طحال پاره و با تمام توان خود برای تیم ملی بازی کرد. اگر مجسمه بخواهند بسازند برای این جور بازیکنان باید این کار را انجام بدهند. همچنین کشور ایران را با علی دایی می‌شناسند. تعداد زیادی از بازیکنان نسل ۹۸ به تیم‌های اروپایی پیوستند، اما بازیکنان فعلی تیم ملی را تاکنون تیم‌های خارجی نخواسته‌اند. همچنین بازیکن دورگه‌ای آوردند، اما برای تیم ملی در جام جهانی یک دقیقه هم بازی نکرد. مربیان باید دلیلش را بگویند که چرا دنیس درگاهی را به تیم ملی دعوت کردند. اینکه بگویند درگاهی را گذاشتند تا در دوردوم استفاده کنند و این اظهارات درست نیست. به نظرم تیم ملی فوتبال باید در دور اول نتیجه می‌گرفت تا می‌توانست به دور بعدی جام جهانی راه یابد.

من دلم برای هاشم نژاد سوخت



او درباره اظهارات هومن افاضلی که الان فرصت جوانگرایی برای جام ملت‌های آسیا نیست، گفت: قلعه نوی ۴ سال هست که در تیم ملی فوتبال حضور دارد. اوایل حضورشان در تیم ملی فوتبال گفتند که می‌خواهیم تیم ملی را جوان کنیم. آنها نه تنها جوانگرایی نکردند بلکه مسن‌ترین تیم در جان جهانی بودیم. به نظرم تیم ملی پیرترین تیم نسبت به دوره‌های قبل در جام جهانی دارد. آقای قلعه نویی! شما در این ۴ سال چه کار کردید و وقت نداشتید تا برای آینده تیم ملی جوانگرایی کنید. تا چه زمانی می‌خواهند باتجربه‌ها را به مسابقات ببرند و آنها روزی تمام می‌شوند و بازیکن جوانی نیست جایگزین شود و فوتبال ایران تهی از بازیکن می‌شود. جوانان دیگر انگیزه‌ای ندارند، چون می‌بینند که به تیم ملی دعوت نمی‌شوند. من دلم برای هاشم نژاد سوخت که از لیست تیم ملی برای جام جهانی خط خورد و بازیکن خوبی بود و حقش حضور در جام جهانی بود و می‌توانسد به تیم ملی کمک کند. چرا دنیس درگاهی را به جام جهانی بردند و او یک دقیقه هم برای ایران بازی نکرد؟ چرا بازیکن مصدوم به جام جهانی بردند و جوان به این مسابقات نبردند؟



عزیزیان بیان کرد: من سال ۶۰ در تیم جوانان پرسپولیس تمرین می‌کردم و پروین، من را روی نیمکت نشاند، اما بازی بازیکنان دیدم و توانستم بازیکنان را درک کنم. فوتبالیست جوان هم باید به جام جهانی می‌بردند تا در کنار تیم ملی بزرگسال باشد و تجربه اندوزی کند و مثمر ثمر باشد و این کار را نکردند و بازیکنانی به جام جهانی بردند که جوان نبودند. این سومین حضور سرمربی تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا است و افتخاری برای خود و دوست دارانش است.