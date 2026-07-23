فرماندار بوشهر گفت: یک نقطه در مرکز استان مورد تهاجم و اصابت موشک دشمن آمریکایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد مظفری فرماندار بوشهر گفت:یک نقطه در مرکز استان مورد تهاجم و اصابت موشک دشمن آمریکایی قرار گرفت که  تاکنون تلفات جانی ناشی از این تجاوز دشمن گزارش نشده است.

وی یادآورشد: چهارشنبه نیز یک پست برق در حریم نیروگاه اتمی بوشهر مورد اصابت موشک قرار گرفت.

مظفری تصریح کرد: براثر این تجاوز به مدت ۲ ساعت برق روستای هلیله از توابع شهرستان بوشهر قطع شد.

حمله دشمن آمریکایی به یک مکان نظامی

احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: حوالی ساعت ۴ بامداد امروز، دومین حملۀ موشکی به بوشهر انجام شد که دشمن آمریکایی در این حمله یک مکان نظامی را هدف حملات خود قرار داد.

وی افزود: این تجاوز‌ها تلفات جانی نداشته و میزان خسارت‌های وارده در دست پیگیری است.

برچسب ها: حمله موشکی ، حمله دشمن
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