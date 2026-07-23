باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شرایط مرز خسروی بهتر از مرز مهران است + فیلم

معاون عتبات عالیات سازمان حج در خصوص شرایط مرز خسروی و مهران نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج در گفت‌وگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد شرایط مرز خسروی و مهران توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
شرایط مرز خسروی بهتر از مرز مهران است + فیلم
young journalists club

آغاز تدریجی افزایش تردد از مرز خسروی

شرایط مرز خسروی بهتر از مرز مهران است + فیلم
young journalists club

تردد زائران اربعین از مرز خسروی به ۶۶۰ هزار نفر رسید

شرایط مرز خسروی بهتر از مرز مهران است + فیلم
young journalists club

بیش از ۳۴ هزار زائر شبانه‌روز گذشته از مرز خسروی وارد کشور شدند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۱۴

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم
۵۹۴

جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۵۹۰

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۵۷۹

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۵۶۶

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha