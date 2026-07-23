باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بیش از ۴۰۰ بار جاسک و بیش از ۳۵۰ بار به سیریک حمله شده است! + فیلم

 نماینده مردم میناب، جاسک و سیریک در مورد تجاوز آمریکا به سیریک و جاسک نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، جاسک و سیریک در مجلس با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص تجاوز آمریکا به سیریک و جاسک توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 
مطالب مرتبط
بیش از ۴۰۰ بار جاسک و بیش از ۳۵۰ بار به سیریک حمله شده است! + فیلم
young journalists club

اهدای خودرو نعش کش به شهرستان جاسک

بیش از ۴۰۰ بار جاسک و بیش از ۳۵۰ بار به سیریک حمله شده است! + فیلم
young journalists club

رییس مرکز بهداشت جاسک به دادسرا احضار شد

بیش از ۴۰۰ بار جاسک و بیش از ۳۵۰ بار به سیریک حمله شده است! + فیلم
young journalists club

دسترنج هندوانه کاران جاسکی به هدر رفت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۱۴

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم
۵۹۴

جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۵۹۰

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۵۷۹

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۵۶۶

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باید با ده هزار پهپاد انتحاری پاسخ میدادند نیروهای مسلح ما
و ده هزار موشک خیبر
۰
۰
پاسخ دادن