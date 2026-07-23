بیش از ۴۰۰ بار جاسک و بیش از ۳۵۰ بار به سیریک حمله شده است! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc \u0646\u062e\u0644 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628\u060c \u062c\u0627\u0633\u06a9 \u0648 \u0633\u06cc\u0631\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u06cc\u0631\u06cc\u06a9 \u0648 \u062c\u0627\u0633\u06a9 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0
و ده هزار موشک خیبر