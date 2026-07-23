نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس از موافقت وزارت بهداشت در خصوص تأمین اعتبار برای تکمیل بیمارستان‌های شوسف و درح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نخعی نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از پیگیری و اخذ مصوبات جدید برای تکمیل طرح‌های بهداشتی و درمانی حوزه انتخابیه خبر داد.

او با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با معاون توسعه وزارت بهداشت، مدیرکل دفتر فنی وزارتخانه و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: در این جلسات، روند اجرای پروژه‌های درمانی شهرستان‌های نهبندان و سربیشه بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در تکمیل آنها اتخاذ شد.

نخعی اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، تأمین اعتبار برای تکمیل بیمارستان‌های شوسف و درح، تکمیل ساختمان اورژانس و بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان سربیشه، تکمیل پایگاه امداد هوایی نهبندان و همچنین تعمیرات اساسی تجهیزات و تأسیسات بیمارستان نهبندان در دستور کار قرار گرفت.

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نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی همچنین از موافقت وزارت بهداشت با تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌های نهبندان و سربیشه، از جمله تخت‌های ویژه زایمان، تخت‌های احیای نوزاد و سایر تجهیزات ضروری درمانی خبر داد.

او گفت: همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای تخصیص آمبولانس‌های جدید به منظور تقویت ناوگان اورژانس و کاهش زمان پاسخگویی به حوادث در این شهرستان‌ها انجام شود.

برچسب ها: تجهیزات پزشکی ، فوریت های پزشکی
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