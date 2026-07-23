به گفته مدیر جهاد کشاورزی نهبندان ۴۵ هکتار از اراضی زیرکشت ذرت علوفه‌ای این شهرستان با استفاده از آرایش جدید کشت، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مالکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: امسال ۶۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

او با اشاره به اینکه عملیات کشت از نیمه تیر آغاز شده و تا اوایل مرداد ادامه دارد افزود: تمامی مزارع با سامانه آبیاری نوین تیپ آبیاری می‌شوند تا ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، راندمان تولید افزایش یابد.

مالکی اظهار کرد: از این سطح، ۴۵ هکتار با آرایش جدید کاشت ۱۴۰ سانتی‌متری انجام شده که پارسال عملکرد بهتری نسبت به روش‌های سنتی داشته است.

بیشتر بخوانید

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان بیان کرد: همچنین عمده ارقام کشت‌شده شامل کلاس ۷۰۴ و ۷۰۳ هستند که سازگاری بالایی با اقلیم منطقه دارند و دوره رشد کوتاه‌تری دارند.

او عنوان کرد: برداشت محصول در ماه‌های مهر و آبان پیش‌بینی می‌شود و این طرح با هدف تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دامداری‌های شهرستان و استان و مدیریت بهینه آب در شرایط خشکسالی اجرا شده است.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، ذرت علوفه ای
خبرهای مرتبط
پیش بینی برداشت ۴ هزار تن ذرت علوفه‌ای در سربیشه
افزایش بیش از ۴۰ درصدی تولید ذرت علوفه‌ای در شهرستان زیرکوه
۱۰۰ هکتار از اراضی سربیشه زیرکشت ذرت می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتقال مواکب اربعین خراسان جنوبی توسط ۱۵۰ دستگاه ناوبری باری
آخرین اخبار
انتقال مواکب اربعین خراسان جنوبی توسط ۱۵۰ دستگاه ناوبری باری
سکه‌های تقلبی به زوج زیرکوهی وفا نکرد/ پلمب ۳ واحد صنفی در قاینات
کشت با آرایش جدید در ۷۵ درصد از اراضی زیرکشت ذرت در نهبندان
از تأمین اعتبار برای تکمیل بیمارستان‌های شوسف و درح تا تقویت ناوگان اورژانس