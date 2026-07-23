باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مالکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: امسال ۶۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

او با اشاره به اینکه عملیات کشت از نیمه تیر آغاز شده و تا اوایل مرداد ادامه دارد افزود: تمامی مزارع با سامانه آبیاری نوین تیپ آبیاری می‌شوند تا ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، راندمان تولید افزایش یابد.

مالکی اظهار کرد: از این سطح، ۴۵ هکتار با آرایش جدید کاشت ۱۴۰ سانتی‌متری انجام شده که پارسال عملکرد بهتری نسبت به روش‌های سنتی داشته است.

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مدیر جهاد کشاورزی نهبندان بیان کرد: همچنین عمده ارقام کشت‌شده شامل کلاس ۷۰۴ و ۷۰۳ هستند که سازگاری بالایی با اقلیم منطقه دارند و دوره رشد کوتاه‌تری دارند.

او عنوان کرد: برداشت محصول در ماه‌های مهر و آبان پیش‌بینی می‌شود و این طرح با هدف تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دامداری‌های شهرستان و استان و مدیریت بهینه آب در شرایط خشکسالی اجرا شده است.