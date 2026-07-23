باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قبض نجومی جنگ علیه ایران؛ رکوردی بی‌سابقه برای واشنگتن + فیلم

تحلیلگر ضدایرانی گفت: آمریکا فقط در ۵ ماه جنگ علیه ایران، معادل هزینه ۴ سال جنگ خرج کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عطا هودشتیان، استاد علوم‌ سیاسی و روابط بین‌الملل گفت: این میزان گسترده هزینه جنگ، یعنی ۳۷ میلیارد دلار، به اندازه هزینه چهار سال دخالت نظامی در عراق است.

 

مطالب مرتبط
قبض نجومی جنگ علیه ایران؛ رکوردی بی‌سابقه برای واشنگتن + فیلم
young journalists club

تحریم بخش پتروشیمی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا

قبض نجومی جنگ علیه ایران؛ رکوردی بی‌سابقه برای واشنگتن + فیلم
young journalists club

آمریکا دوباره در حال بررسی اعطای معافیت به مشتریان نفتی ایران است

قبض نجومی جنگ علیه ایران؛ رکوردی بی‌سابقه برای واشنگتن + فیلم
young journalists club

واکنش آمریکا به پیشنهاد ظریف برای تبادل زندانیان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۱۴

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم
۵۹۴

جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۵۹۰

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۵۷۹

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۵۶۶

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha