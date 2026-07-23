\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0637\u0627 \u0647\u0648\u062f\u0634\u062a\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u0648\u0645\u200c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u062c\u0646\u06af\u060c \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u06f3\u06f7 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631\u060c \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u062e\u0627\u0644\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n