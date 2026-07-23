مأموران انتظامی شهرستان زیرکوه یک زوج را به اتهام جعل و فروش سکه طلای تقلبی دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ سلمانی فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی اقدام یک زن و شوهر در جعل سکه‌های طلای تقلبی و کلاهبرداری در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی محل حضور کلاهبرداران را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی آنان را دستگیر کردند. متهمان در تحقیقات صورت گرفته به فروش ۴ سکه تقلبی به قیمت تقریبی ۶ میلیارد ریال در سطح شهرستان و مواردی دیگر در سطح استان اعتراف کردند.

سرهنگ سلمانی با اشاره به تحویل متهمین به پلیس آگاهی استان در جهت کشف زوایای بیشتر این اقدام جعل و کلاهبرداری تصریح کرد: تماس فوری شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام زمان و مکان دقیق وقوع جرم به پلیس در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه دیگر کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید

همچنین سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران اداره نظارت براماکن عمومی و اتاق اصناف شهرستان قاینات در راستای طرح نظارت بر اماکن عمومی و صنوف ۳ واحد صنفی متخلف را شناسایی و پلمب کردند.

او افزود: متصدیان این واحد‌های صنفی چندین مرتبه اخطار لازم مبنی بر رعایت موازین قانونی را دریافت کرده بودند و با عنایت به اینکه به تذکر‌ها و هشدار‌ها توجهی نکردند با هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به پلمب ۳ واحد صنفی اقدام شد.

سرهنگ فولادی با اشاره به اینکه متصدیان این واحد‌های صنفی پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند؛ از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.