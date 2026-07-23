باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز (اول مردادماه)، دو فروند شناور جستوجو و نجات دریایی «ناجی ۱۵» و «ناجی ۱۶» در اقدامی خصمانه از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفته و آسیبهای جدی دیدند.
بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن شناورهایی که مأموریتی صرفاً امدادی و انساندوستانه دارند، نشاندهنده بیاعتنایی کامل عاملان این حمله به اصول، قواعد و تعهدات بینالمللی است و بار دیگر ماهیت اقدامات مغایر با حقوق بینالملل علیه زیرساختهای امداد و نجات دریایی را آشکار میسازد.
از آغاز جنگ رمضان تاکنون، شناور جستوجو و نجات دریایی که در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مأموریت امدادرسانی و نجات جان دریانوردان را بر عهده داشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفته و به دلیل شدت خسارات وارده، از چرخه ارائه خدمات عملیاتی خارج شدهاند.
این نخستینبار نیست که شناورهای امدادی و خدماترسان دریایی هدف اقدامات خصمانه قرار میگیرند. پیشتر نیز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با هدف قرار دادن آمبولانسهای دریایی که وظیفه انتقال بیماران و مصدومان از جزایر به مراکز درمانی در سرزمین اصلی را بر عهده داشتند، ماهیت ضدانسانی اقدامات خود را به نمایش گذاشته بود.
کنوانسیونهای مرتبط با ایمنی دریانوردی و قواعد بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود و بیانگر بیاعتنایی کامل عاملان این حملات به جان غیرنظامیان و شناورهای امداد و نجات است.
شناورهای جستوجو و نجات دریایی بر اساس کنوانسیونها و مقررات بینالمللی، از جمله ضوابط حاکم بر خدمات جستوجو و نجات دریایی (SAR)، مأموریت نجات جان انسانهای و دریانوردان در معرض خطر در دریا، امدادرسانی به دریانوردان و ارائه خدمات انساندوستانه را بر عهده دارند و هرگونه تعرض به این شناورها، مغایر با اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل و موازین بشردوستانه است.
ادارهکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن محکوم کردن این اقدام، بر استمرار مأموریتهای امداد و نجات دریایی مطابق با کنوانسیون های بین المللی و ارائه خدمات ایمن و مستمر به دریانوردان تأکید کرد.