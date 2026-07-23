باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز (اول مردادماه)، دو فروند شناور جست‌وجو و نجات دریایی «ناجی ۱۵» و «ناجی ۱۶» در اقدامی خصمانه از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفته و آسیب‌های جدی دیدند.

بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن شناورهایی که مأموریتی صرفاً امدادی و انسان‌دوستانه دارند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل عاملان این حمله به اصول، قواعد و تعهدات بین‌المللی است و بار دیگر ماهیت اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل علیه زیرساخت‌های امداد و نجات دریایی را آشکار می‌سازد.

از آغاز جنگ رمضان تاکنون، شناور جست‌وجو و نجات دریایی که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مأموریت امدادرسانی و نجات جان دریانوردان را بر عهده داشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفته و به دلیل شدت خسارات وارده، از چرخه ارائه خدمات عملیاتی خارج شده‌اند.