معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بامداد امروز، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بامداد امروز، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت. این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاه‌های مسوول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات انسانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

ارژنگ از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

برچسب ها: حمله آمریکا ، جنگ تحمیلی
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