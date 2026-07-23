مجلس نمایندگان آمریکا قانون مجوز دفاع ملی را تصویب کرد که شامل ۱.۱۵ تریلیون دلار بودجه نظامی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۶ رأی موافق در مقابل ۲۱۲ رأی مخالف، قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) را تصویب کرد که شامل ۱.۱۵ تریلیون دلار بودجه نظامی در بحبوحه جنگ آمریکا علیه ایران می‌شود.

این لایحه همچنین شامل بندی برای ادغام ارتش‌های آمریکا و اسرائیل است. این لایحه در مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان با رأی موافق اکثر جمهوری‌خواهان و رأی مخالف اکثر دموکرات‌ها تصویب شد.

با این حال، هفت جمهوری‌خواه به این لایحه رأی مخالف دادند، در حالی که شش دموکرات به آن رأی موافق دادند.

جمهوری‌خواهانی که به این لایحه رأی مخالف دادند، جاش برچین از اوکلاهما، تیم بورچت از تنسی، الی کرین از آریزونا، هریت هیگمن از وایومینگ، آنا پائولینا لونا از فلوریدا، توماس ماسی از کنتاکی و چیپ روی از تگزاس بودند.

دموکرات‌هایی که به این طرح رأی مثبت دادند عبارت بودند از هنری کوئلار از تگزاس، دان دیویس از کارولینای شمالی، جرد گلدن از مین، ویسنته گونزالس از تگزاس، آدام گری از کالیفرنیا و ماری گلوسنکمپ پرز از واشنگتن.

این قطعنامه اکنون به سنا می‌رود، جایی که با چشم‌انداز‌های نامشخصی رو‌به‌رو است.

برخی از سناتور‌های جمهوری‌خواه، بودجه اضافی جنگ ایران و گنجاندن مفاد مربوط به انتخابات را در آن زیر سوال برده‌اند.

دولت ترامپ ماه گذشته با ورود به پنجمین ماه جنگ علیه ایران، درخواست بودجه تکمیلی کرد و پیت هگست، وزیر جنگ این هفته مدعی شد که این جنگ تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مجلس نمایندگان آمریکا ، بودجه نظامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
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Iran (Islamic Republic of)
Milda
۱۳:۱۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
این همه پول و بودجه از کجا میارن؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مجلس نمایندگان آمریکا مخالف ترامپ هستند و ما به انها اجازه نمی دهیم این بودجه را تصویب کنند
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