۳۴موکب گیلان در کشور عراق در مسیرهای پیاده روی آیین اربعین حسینی در حال خدمات رسانی به زوار حسینی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - هر ساله در ایام اربعین حسینی ، محبان اهل بیت ( ع) راهی دیار عشق و سرزمین کربلا می شوند.
استان گیلان  در ایام اربعین با اعزام خدام حسینی و مواکب  در مسیرهای اربعین حسینی خدمات لازم را به زوار حسینی ارائه می دهند.
امسال طبق آمار دریافتی ۳۴موکب اربعین حسینی همراه تجهیزات و کالاهای اساسی به کشور عراق اعزام شدند.‌

موکب محبان المهدی (عج) شهرستان لنگرود و با مشارکت خیرین در نجف اشرف در حال خدمات رسانی به زوار حسینی است.

این موکب روزانه ۴۵۰۰ پرس غذای گرم در وعده نهارمیان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)  توزیع می کنند .

نهار ، شام و صبحانه از اهم خدماتی است که مواکب گیلان در این ایام به زوار  در آیین اربعین حسینی ارائه می دهند.‌

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برچسب ها: مواکب ، اربعین
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