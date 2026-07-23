انصارالله یمن در راستای اجرایی شدن طرح محاصره عربستان از حمله به دو نفتکش این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انصارالله یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که به عنوان بخشی از محاصره دریایی عربستان سعودی به دو نفتکش سعودی حمله کرده‌ است.

انصارالله یمن روز دوشنبه اعلام کرده بود که در حال اعمال محاصره دریایی بر عربستان سعودی هستند.

پیش از این بسته شدن تنگه هرمز تورم در سراسر جهان افزایش داده، قیمت نفت را بالا برده و مصرف‌کنندگان بنزین ایالات متحده را در زمانی که این جنگ نامحبوب، متحدان جمهوری‌خواه ترامپ را پیش از انتخابات کنگره در ماه نوامبر تحت فشار قرار داده است، تحت فشار قرار داده است.

پنج نفتکش روز چهارشنبه برای اجتناب از عبور از تنگه باب المندب در دریای سرخ تغییر مسیر دادند و سه نفتکش حامل نفت عربستان سعودی برای چین و هند روز سه‌شنبه مسیر خود را تغییر دادند.

انصارالله یمن اعلام کرد که نیروهایش حملات موشکی و پهپادی به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ انجام داده‌اند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، اس‌پی‌ای، به نقل از یک منبع رسمی گزارش داد که یک نفتکش مورد اصابت قرار گرفته و باعث آتش‌سوزی در دماغه آن شده است.

یک منبع امنیتی دریایی گفت که این نفتکش پیام اضطراری ارسال کرده و گزارش داده است که اواخر روز چهارشنبه در نزدیکی بندر جیزان عربستان در دریای سرخ مورد اصابت موشک قرار گرفته است. میلیون‌ها بشکه نفت عربستان سعودی در روز برای اجتناب از عبور از تنگه هرمز به سمت بندر ینبع در دریای سرخ این کشور در حرکت است. اگر محموله‌ها نتوانند از تنگه جنوبی دریای سرخ عبور کنند، آنها فقط مسیر شمالی از طریق کانال سوئز را دارند که زمان و هزینه‌های سفر را افزایش می‌دهد.

مقامات فعلی و سابق آمریکایی اذعان کردند که تهدید انصارالله برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی می‌تواند جنگ را به طور قابل توجهی گسترش دهد و ارتش ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد.

داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که دو نفتکش بسیار بزرگ چینی که در مجموع ۴ میلیون بشکه نفت عربستان سعودی را حمل می‌کردند، روز پنجشنبه به سمت تنگه باب المندب در حرکت بودند.

منبع: رویترز