شهروندخبرنگار ما تصاویری از مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم دیندار و متدین شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همانند سایر نقاط کشور به میدان مقاومت آمدند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب شدند. راهپیمایان از میدان شیخ نوایی به سمت میدان پرستار با شعارهای حماسی به ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی کشورمان در دفاع از میهن اسلامی تاکید کردند.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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