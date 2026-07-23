شهروندخبرنگار ما تصاویری از مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم دیندار و متدین شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همانند سایر نقاط کشور به میدان مقاومت آمدند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب شدند. راهپیمایان از میدان شیخ نوایی به سمت میدان پرستار با شعار‌های حماسی به ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی کشورمان در دفاع از میهن اسلامی تاکید کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب ، تجمعات
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