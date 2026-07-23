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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه آمریکا هشدار امنیتی را تمدید کرده و به آمریکاییها در سراسر جهان توصیه کرد که به دلیل «افزایش تنشها در خاورمیانه» «احتیاط بیشتری به خرج دهند».
این وزارتخانه در آخرین بهروزرسانی خود اعلام کرد: «محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید تنشهای پیشبینی نشده وجود دارد.»
به طور خاص، در این هشدار به آمریکاییهایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند توصیه شده است که از اختلالات احتمالی در پروازها و سایر سفرها آگاه باشند و آمده است: «آمریکاییهای خارج از خاورمیانه باید در سفر به منطقه و از طریق آن تجدیدنظر کنند.»
منبع: الجزیره