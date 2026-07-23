ایالات متحده به آمریکایی‌ها در سراسر جهان توصیه کرد که احتیاط بیشتری به خرج دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه آمریکا هشدار امنیتی را تمدید کرده و به آمریکایی‌ها در سراسر جهان توصیه کرد که به دلیل «افزایش تنش‌ها در خاورمیانه» «احتیاط بیشتری به خرج دهند».

این وزارتخانه در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کرد: «محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده وجود دارد.»

به طور خاص، در این هشدار به آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند توصیه شده است که از اختلالات احتمالی در پرواز‌ها و سایر سفر‌ها آگاه باشند و آمده است: «آمریکایی‌های خارج از خاورمیانه باید در سفر به منطقه و از طریق آن تجدیدنظر کنند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت خارجه آمریکا ، شهروندان آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
, از دست تحت تعقیب ملل ستم دیده ، باید به آنطرف اقیانوس پناه ببرید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
جنگ همه جانبه میخواد شروع کنه مواظب باشین نحکم بزنین این جنگ توسط چند کشور شزور مثل انگلیس فزانسه بعضی از کشوزها غربی وهمسایه اتجام بشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا و امریکادوست
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
جهان بابد برای جنايتکاران و حامیانشان نا امن بشه .
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
انقدر که با آتش و جنگ دنیا را بجان هم انداختند ،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اره مواظب باشید یک رئیس جمهور محصول جزیره اپستین داره بهتون میگه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
خبر تک تک تون بیاد ایشالله
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
و ما باید از شهروندان آمریکا جنایتکار در سراسر جهان انتقام بگیریم
۲
۱۲
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