رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آموزش خودمراقبتی به بیماران بعد از زمان ترخیص در خصوص مصرف دارو ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در همایش ملی خودمراقبتی گفت: خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت، خدمات بهداشتی و پیشگیری را ارائه می‌دهند. آموزش سلامت و بهداشت توسط خانه‌های بهداشت به افراد داده می‌شود .

به گفته وی، آموزش خود مراقبتی و آموزش به بیماران در زمان بعد از ترخیص به خوبی داده نشده است. بیماران قلبی، گوارشی و کلیوی باید در زمینه درست مصرف کردن داروها آموزش لازم را ببینند.

رئیس کرمی تاکید کرد: معتقدیم که ارتباط بیشتر حوزه‌های بهداشت و درمان برای ارتقای سلامت مردم اثر بخش است. فرهنگ خودمراقبتی و پیشگیری باید به نحو بهتری آموزش داده شود.

در ادامه مراسم عبد الرحمان رستمیان، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت: خودمراقبتی و پیشگیری از بروز بیماری‌ها اهمیت بالایی دارد و یکسری از کشورها از جمله ایران به کمپین بین المللی خودمراقبتی پیوسته‌اند.

به گفته وی، ایران دارای شبکه بهداشت خوبی در سراسر کشور است و ما در زمینه خودمراقبتی باید نقش مهمی داشته باشیم؛ زیرا مقوله خودمراقبتی به معنی این است که انسان بر سلامت خود مدیریت داشته باشد.

رستمیان تاکید کرد: نظام بهداشت و درمان دارای سرمایه و سیاستگذاری خوبی است. همچنین برنامه‌ریزی‌ها باید به سمتی برود که افراد در جامعه به سمت خودمراقبتی و پیشگیری حرکت کنند.

در ادامه مراسم، جواد رفیع نژاد، رئیس دانشکده بهداشت‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خودمراقبتی به نوعی پیشگیری است و این موضوع در سطح فرد و جامعه خواهد بود. افراد با پیاده روی روزانه به مدت ۱۰ دقیقه می‌توانند سلامت خود را ارتقاء ببخشند.

به گفته وی، مصرف منطقی دارو، تغذیه و تحرک مناسب و همچنین سبک زندگی سالم در زمینه خود مراقبتی اثرگذار است.

در ادامه مراسم، فاطمه حاجی بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به طور میانگین بیماران بین ۱۰ تا ۲۰ ساعت تحت مراقبت درمانی قرار می‌گیرند.

به گفته وی، با خود مراقبتی، بیماری مزمن در طول سال‌ها مدیریت می‌شود؛ همچنین کنترل بیماری فقط به مصرف دارو محدود نخواهد شد.

فاطمه حاجی بابایی تاکید کرد: برای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها و همچنین حفظ سلامتی باید خانواده‌ها به کمک بیماران بیایند. نظام سلامت باید آموزش دهنده باشد و مسیر درست را برای بیماران فراهم کند.