باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده رد پا و آثار خرس در ارتفاعات جنوبی منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره با همکاری همیاران و محیط بانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد جهت بررسی میدانی به محل مورد نظر عزیمت نمودند.

فرمان پور اظهار داشت: پس از طی بیتوته یک شبانه روز در محلی که احتمال گذر خرس در آن وجود داشت همیاران موفق شدند از یک قلاده خرس قهوه ای به همراه دو توله اش در ارتفاعات جنوبی این منطقه تصویربرداری کنند.

فرمان پور افزود: حضور این گونه، نشانگر برخورداری منطقه از شاخص‌های اکولوژیکی مطلوب از جمله تراکم مناسب پوشش گیاهی، دسترسی به منابع آبی و وجود طعمه‌های طبیعی است.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت ازاین‌گونه ارزشمند، از شهروندان درخواست کرد: از هرگونه نزدیک‌شدن، محاصره یا ایجاد اختلال در مسیر تردد حیوان خودداری شود، زیرا خرس قهوه‌ای در مواجهه با تهدید، رفتار دفاعی از خود نشان می‌دهد.

فرمان پور ادامه داد: خرس‌ها پستانداران بزرگ جثه‌ای هستند که در زمره گونه‌های حمایت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست و فهرست سرخ IUCN و ضمیمه II کنوانسیون CITES قرار دارند و حفاظت از آنها یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی در کشور است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن تقدیر از همیاران محیط زیست و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی و منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد گفت؛ بدون شک دستیابی به این سطح امنیت در مناطق تحت مدیریت اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان حاصل برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی محیط‌بان خدوم در حفاظت از محیط زیست استان و همکاری گسترده دوستداران و همیاران محیط‌زیست و مشارکت های مردمی در سطح استان بوده که نتیجه آن ارتقای امنیت و افزايش مشاهده تعداد گونه‌های در خطر انقراض حیات وحش در سطح مناطق حفاظت شده استان می‌باشد

منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان