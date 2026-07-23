معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: برنامه خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت برای پیشگیری و ارتقای سلامت تدوین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم روز ملی خود مراقبتی گفت: برای سطوح مختلف حوزه سلامت در کشور برنامه ریزی داریم به طوریکه برنامه ملی خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت در کشور تدوین شده است . در این برنامه سطوح پایه و سه سطح دیگر برای آموزش خودمراقبتی در نظام شبکه خدمات جامع طراحی شده است.

به گفته وی، توانمندسازی افراد به ویژه سالمندان موضوع مهمی محسوب می‌شود. در پایه هرم خدمات بهداشتی، امور خودمراقبتی و خدمات تخصصی در بالاترین سطح این هرم است. همچنین هزینه‌های تحمیلی به حوزه سلامت در قسمت بالای هرم زیاد است.

رئیسی تاکید کرد: در برنامه خود مراقبتی ارتباطات بین بخشی و مشارکت مردم گنجانده شده است. در مراقبت‌های بهداشتی توجه بیشتر به عوامل موثر بر سلامت، خدمات جامع و یکپارچه و جلب مشارکت های جامعه است.

وی بیان کرد: در نظام شبکه بهداشت برنامه خود مراقبتی و ارتقای سلامت موضوع مهمی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت موضوع مهمی در دنیا است و اکنون باید از پزشکی خانواده به سمت پزشکی محله حرکت کنیم.