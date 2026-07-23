تولید برنج خوزستان دو برابر نیاز استان؛ مطالبه کشاورزان، مدیریت آب به جای ممنوعیت کشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس انجمن برنج خوزستان اظهار کرد: سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن برنج برای تأمین نیاز استان کافی است، در حالی که ظرفیت تولید خوزستان بیش از این میزان است و در صورت مدیریت صحیح، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان عرضه برنج به سایر استان‌های کشور نیز وجود دارد.

وی با انتقاد از برخوردهای محدودکننده با کشاورزان افزود: به جای اعمال ممنوعیت و ارجاع کشاورزان به مراجع قضایی، باید با آموزش روش‌های نوین کشت، مدیریت مصرف آب و تعامل با بهره‌برداران، زمینه استمرار تولید را فراهم کرد.

رئیس انجمن برنج خوزستان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: رشد قابل توجه آب‌بها، قیمت سوخت، اجاره زمین و نهاده‌های کشاورزی موجب افزایش قیمت تمام‌شده برنج شده است. به گفته وی، کنترل این هزینه‌ها و تأمین نهاده‌های مورد نیاز با قیمت مناسب، نقش مؤثری در تنظیم بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد داشت.

وی همچنین خروج بی‌ضابطه شلتوک از استان را یکی از عوامل برهم خوردن تعادل بازار دانست و تصریح کرد: انتقال محصول خام به سایر استان‌ها، عرضه برنج در بازار خوزستان را کاهش داده و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند. از این رو لازم است نظارت مؤثرتری بر جابه‌جایی محصول و فرآیند عرضه اعمال شود.

رئیس انجمن برنج خوزستان با اشاره به ظرفیت تولید ارقام بومی از جمله برنج «چمپا» در مناطق شمالی استان، اظهار داشت: این محصول به دلیل کیفیت، عطر و سلامت بالا می‌تواند به یک برند ارزشمند برای خوزستان تبدیل شود، اما توسعه آن مستلزم حمایت‌های فنی، اعتباری و زیرساختی است.

وی با بیان اینکه اجرای روش‌های نوین مانند خشکه‌کاری و اصلاح شیوه‌های آبیاری می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد، افزود: تجربه‌های انجام‌شده در برخی مناطق استان نشان داده است که می‌توان ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، عملکرد تولید را نیز حفظ کرد.

رئیس انجمن برنج خوزستان در پایان خواستار تشکیل کارگروهی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و تشکل‌های تخصصی شد و تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی، تأمین سرمایه در گردش کارخانه‌های شالیکوبی و مدیریت بازار، علاوه بر حفظ اشتغال، از خروج ارز برای واردات برنج نیز جلوگیری خواهد کرد.