معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری از روند آواربرداری و بازسازی پل شهید رئیسی (B۱) در استان البرز بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدجعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه به همراه استاندار البرز، از محل حمله موشکی آمریکا به پل شهید رئیسی (B۱) در آزادراه شهید سلیمانی بازدید و روند آواربرداری، پاکسازی و بازسازی این پروژه راهبردی را از نزدیک بررسی کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت خسارات وارده، اقدامات انجام‌شده برای آواربرداری، برنامه زمان‌بندی بازسازی و روند پیشرفت عملیات اجرایی از سوی مسئولان فنی و اجرایی تشریح شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر ضرورت تسریع در بازسازی این زیرساخت مهم، بر بسیج تمام ظرفیت‌های ملی و استانی برای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه تاکید کرد.

 استاندار البرز نیز با ارائه گزارشی از روند عملیات، اظهار داشت: از نخستین ساعات پس از حادثه، عملیات آواربرداری و بازسازی با استفاده از توان فنی و مهندسی استان آغاز شده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، این پروژه با سرعت و دقت در حال اجراست تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه بهره‌برداری بازگردد.

حمله دشمن آمریکایی در روز ۱۳ فروردین ماه امسال به پل B1در عظیمیه کرج که قرار بود بلندترین پل خاورمیانه باشد، ۱۳ شهید و ۹۵ مجروح برجای گذاشت. این پل با طول ۱۰۵۰ متر و ارتفاع ۱۳۶ متر می‌توانست انتهای بزرگراه شهید همت تهران را به آزادراه شمالی کرج متصل و حجم ترافیک منطقه را تا حد قابل توجهی کم کند و نقش مهمی در کاهش ترافیک منطقه داشته باشد.

به گفته مدیر این پروژه، علی رغم آنکه حدود ۶۰ درصد سازه دچار خسارت شده است اما عملیات بازطراحی و بازسازی پل در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تکیه بر توان داخلی آغاز خواهد شد.

برچسب ها: پل ها ، حمله آمریکا
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