نایب‌رئیس اول اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران از حاکم شدن رکود کامل بر بازار لوازم خانگی خبر داد و نسبت به تبعات حضور کالا‌های قاچاق در ویترین فروشگاه‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اول اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران، در رادیو اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار لوازم خانگی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در سطح کشور، بازار لوازم خانگی در حال حاضر در رکود کامل به سر می‌برد.

وی افزود: قیمت‌ها به قدری افزایش یافته است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش پیدا کرده و اکثر مردم، به‌ویژه در کالا‌های بادوام، خرید لوازم جدید را کنار گذاشته و به تعمیر لوازم قدیمی خود روی آورده‌اند؛ مگر در موارد خاص که امکان تعمیر کالا وجود نداشته باشد.

تأثیر مخرب کالا‌های قاچاق بر تولید و مصرف

اسلامیان در ادامه به موضوع حضور کالا‌های قاچاق در ویترین فروشگاه‌ها پرداخت و گفت: باید میان کالا‌های قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل شد؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از کالا‌های موجود در بازار، دارای شناسه کالا و کد رهگیری بوده و به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: با این وجود، ورود کالا‌های غیرقانونی (قاچاق) که از سال‌ها پیش در بازار وجود داشته، همچنان یکی از چالش‌های اصلی این صنف محسوب می‌شود. نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی تأکید کرد: تفاوت اصلی در این است که کالا‌های دارای شناسه و کد رهگیری، اصالت و قانونی بودن کالا را برای مصرف‌کننده تضمین می‌کنند، اما کالا‌های قاچاق علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کننده، ضربات جبران‌ناپذیری را نیز به بدنه تولید داخلی وارد می‌کنند.

اسلامیان در پایان خاطرنشان کرد: تفکیک دقیق این کالا‌ها در سطح عرضه، علاوه بر شفاف‌سازی بازار، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا با اطمینان خاطر بیشتری دست به انتخاب بزنند و از خرید کالا‌های فاقد اصالت خودداری کنند.

 

برچسب ها: لوازم خانگی ، قاچاق کالا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
فروشگاه اتکادرصدر گرانفروشی
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به لطف شماست ... این همه خوشبختی
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
نتیجه صنعت خودروسازی انحصاری قیمت چند برابر نمونه خارجی ، کیفیت پایین ، رانت ، مونتاژکاری به اسم تولید ، گروگان گرفتن کارگران برای وام دولتی
نتیجه صنعت لوازم خانگی انحصاری افزایش قیمت به هر دلیلی، کیفیت پایین، مونتاژ به اسم تولید، ویژه خواری
قبلا یک صنعت اینطور بود امروز با انحصار به اسم حمایت از تولید ملی صنعت لوازم خونگی هم اضافه شده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
حقوق ۲۰ میلیون بدیم از گرسنگی نمیریم دیگه لباس هم نمیشه خرید کم کم باید لخت بیایم بیرون
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
این وضعیت در شان ملت ما نیست
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اتفاقا در شان اکثریت هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اونوقت کالای قاچاق چجوری حق مصرف کننده را ضایع میکنه.
گارانتی هایی هم که برا اون شناسه دار ها میگید همش الکیه
تلویزیون ما بعضی از بعضی از ال ای دی هاش سوخته بود نمایندگی به جای تعویض کامل اومده بود اون سوخته هارو برداشته بود جاش چسب زده بود. اینم از حقوق مصرف کننده
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سودهای کاذب و طمع را کم کنید تا توان و تمایل مردم را ببینید.
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۵:۴۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سودهای کاذب چیه؟ فروشنده هم گران می‌خره. بگو خدا لعنت کنه بانیان و مسببین نالایق این مصائب و مشکلات را.
Iran (Islamic Republic of)
Milda
۱۳:۱۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
توی این وضعیت الان دغدغه تهیه غذا داریم، کسی به فکر خرید لوازم نیست !
۰
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کلاهتونو بندازید بالاتر
۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
یخچال دوقلو تا عید۱۰۰تومن بود پولشونداشتم الان رفتم قیمت گرفتم دویست و خرده ای شده بود.
۰
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تو قله ادم یخچال میخواد ؟ اونجا خودش سرده ، ما به قله رسیدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
طوری گران شده اگه قسطی هم بخوای بخری بازم قسطاشو نمی تونی بدی بازم نمیشه خرید
۰
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ما دیگه جورابهامون را هم تعمیر میکنیم
۰
۴۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
پول نیست میفهمید گرونیه
۰
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تعمییر کار خوب سراغ داری ادرس لطفا خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
با وضعیتی که دولت برای مردم درست کرده ، میشه کاری کرد یا چیزی خرید ؟
۰
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
با حقوق یکسال معلمی نمیشه حتی ارزان ترین یخچال رو خرید
۲
۴۱
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۱۲
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