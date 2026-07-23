باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اول اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران، در رادیو اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار لوازم خانگی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در سطح کشور، بازار لوازم خانگی در حال حاضر در رکود کامل به سر می‌برد.

وی افزود: قیمت‌ها به قدری افزایش یافته است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش پیدا کرده و اکثر مردم، به‌ویژه در کالا‌های بادوام، خرید لوازم جدید را کنار گذاشته و به تعمیر لوازم قدیمی خود روی آورده‌اند؛ مگر در موارد خاص که امکان تعمیر کالا وجود نداشته باشد.

تأثیر مخرب کالا‌های قاچاق بر تولید و مصرف

اسلامیان در ادامه به موضوع حضور کالا‌های قاچاق در ویترین فروشگاه‌ها پرداخت و گفت: باید میان کالا‌های قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل شد؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از کالا‌های موجود در بازار، دارای شناسه کالا و کد رهگیری بوده و به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: با این وجود، ورود کالا‌های غیرقانونی (قاچاق) که از سال‌ها پیش در بازار وجود داشته، همچنان یکی از چالش‌های اصلی این صنف محسوب می‌شود. نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی تأکید کرد: تفاوت اصلی در این است که کالا‌های دارای شناسه و کد رهگیری، اصالت و قانونی بودن کالا را برای مصرف‌کننده تضمین می‌کنند، اما کالا‌های قاچاق علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کننده، ضربات جبران‌ناپذیری را نیز به بدنه تولید داخلی وارد می‌کنند.

اسلامیان در پایان خاطرنشان کرد: تفکیک دقیق این کالا‌ها در سطح عرضه، علاوه بر شفاف‌سازی بازار، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا با اطمینان خاطر بیشتری دست به انتخاب بزنند و از خرید کالا‌های فاقد اصالت خودداری کنند.