وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان به توافقی دست یافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی بر سر توافقی که به عربستان اجازه می‌دهد برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را توسعه دهد، توافق کرده‌اند.

دولت ترامپ این توافق را یک توافق همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز می‌نامد، چیزی که زمینه را برای همکاری چند میلیارد دلاری با سعودی‌ها برای دهه‌های آینده فراهم می‌کند.

طبق این توافق، شرکت‌های آمریکایی قادر به صادرات فناوری هسته‌ای، ایجاد شغل و ساخت زیرساخت‌های هسته‌ای در این کشور خواهند بود.

عربستان سعودی متحد ایالات متحده است و مدت‌هاست که خواهان چنین توافق هسته‌ای برای کمک به ساخت شبکه برق خود بوده است و دولت ترامپ مدعی است که این توافق، برتری ایالات متحده را در بازار جهانی انرژی هسته‌ای غیرنظامی احیا می‌کند.

هر دو کشور می‌گویند که این توافق به هموارسازی و تعمیق روابط آنها کمک می‌کند و در عین حال استاندارد‌های امنیت و ایمنی هسته‌ای و آنچه آنها عدم اشاعه هسته‌ای می‌نامند را نیز حفظ می‌کند.

این توافق در زمانی صورت می‌گیرد که جنگ علیه ایران در حال تشدید است و ایالات متحده می‌گوید که این کار را برای جلوگیری از هر نوع برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران انجام می‌دهد؛ بنابراین سوال بزرگ این است که چرا این توافق اکنون انجام شده است؟

می‌دانیم که جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا تقریباً توانست به توافق مشابهی دست یابد، اما این امر منوط به عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی بود.

این توافق به این موضوع اشاره نمی‌کند. اما هر دو کشور این را یک پیروزی بزرگ برای همکاری هسته‌ای در خاورمیانه توصیف می‌کنند.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا گفت: «این توافق‌نامه‌ها نشان‌دهنده تعهد مشترک دو کشور ما به تقویت روابط تجاری ایالات متحده و عربستان سعودی، ایجاد رفاه در داخل و امنیت برای متحدان ما در خارج از کشور است.»

وزارت انرژی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که رایت و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، «توافق‌نامه همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز، که معمولاً به عنوان توافق‌نامه ۱۲۳ شناخته می‌شود، را به همراه یک توافق‌نامه پادمان‌های دوجانبه امضا کردند.» «این دو توافق‌نامه با هم، پایه قانونی یک همکاری چند میلیارد دلاری چند دهه‌ای را بنا می‌کنند که چندین هدف اقتصادی و استراتژیک اولویت‌دار، از جمله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را پیش می‌برد.»

رایت گفت که این توافق‌نامه بالاترین استاندارد‌های ایمنی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را حفظ خواهد کرد. 

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که این توافق‌نامه برای بررسی به کنگره ارسال خواهد شد و مشاغل پردرآمدی را در آمریکا ایجاد می‌کند، جایگاه انرژی و امنیت ملی آمریکا را تقویت می‌کند و مشارکت استراتژیک ایالات متحده و عربستان سعودی را تعمیق می‌بخشد.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که این امر همچنین مزیت رقابتی ایالات متحده در فناوری هسته‌ای غیرنظامی را تقویت می‌کند. «توافق‌نامه ۱۲۳ دسترسی گسترده‌ای را برای شرکت‌های آمریکایی در برنامه انرژی هسته‌ای عربستان سعودی فراهم می‌کند و به نفع صنعت، کارگران و زنجیره‌های تأمین آمریکا است و در عین حال به تأمین نیاز‌های انرژی عربستان سعودی کمک می‌کند.»

الجزیره/ العربیه

برچسب ها: توافق هسته ای ، عربستان سعودی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید ازNPT خارج و با همکاری چین روسیه و کره شمالی بسمت هسته ای شدن برود هم از منطر نطامی که جنبه بازدارندگی دارد هم از جهت صنایع و پزشکی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کلا به سیم آخر بزنید تمام کنید کار آمریکا در منطقه را
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بن سلمان فقط بفکر منافع کشور و مردمش است
۴
۷
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