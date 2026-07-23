همزمان با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، با حضور استاندار پروژه‌های بزرگ شرکت آب و فاضلاب استان با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۱۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد جعفر قائم پناه  روز پنجشنبه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کرج با ظرفیت ۵۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، استریم دوم تصفیه‌خانه فاضلاب مهستان با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز، پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب روستای زیدشت طالقان، فاز اول تصفیه‌خانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۲۸۰ لیتر بر ثانیه و مخزن ذخیره آب شرب با ظرفیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب را افتتاح کرد.

همچنین مرکز هوشمند کنترل آب و فاضلاب و دفتر ارتباط با مشتریان (CRM) به بهره‌برداری رسید و طرح‌های حفاری، تجهیز، احیا، مهندسی مجدد و بهره‌برداری از ۱۲۸ حلقه چاه با ظرفیت تأمین ۱۶۶ هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز، اصلاح و بازسازی ۱۷۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و نیز پکیج تصفیه آب شیرین‌ پلنگ آباد اشتهارد افتتاح شد.

برچسب ها: رییس جمهور ، افتتاح طرح
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