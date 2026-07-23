باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفر قائم پناه روز پنجشنبه مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب کرج با ظرفیت ۵۸ هزار مترمکعب در شبانهروز، استریم دوم تصفیهخانه فاضلاب مهستان با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانهروز، پکیج تصفیهخانه فاضلاب روستای زیدشت طالقان، فاز اول تصفیهخانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۲۸۰ لیتر بر ثانیه و مخزن ذخیره آب شرب با ظرفیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب را افتتاح کرد.
همچنین مرکز هوشمند کنترل آب و فاضلاب و دفتر ارتباط با مشتریان (CRM) به بهرهبرداری رسید و طرحهای حفاری، تجهیز، احیا، مهندسی مجدد و بهرهبرداری از ۱۲۸ حلقه چاه با ظرفیت تأمین ۱۶۶ هزار مترمکعب آب در شبانهروز، اصلاح و بازسازی ۱۷۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و نیز پکیج تصفیه آب شیرین پلنگ آباد اشتهارد افتتاح شد.