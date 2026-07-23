باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده لرستان در حوزه آبزی‌پروری، معادن و کشاورزی گفت: با وجود اینکه لرستان در تولید ماهیان سردابی جزو استان‌های برتر کشور است، نبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی باعث شده بخش عمده ارزش افزوده این محصولات نصیب استان‌های دیگر شود.

وی خام‌فروشی محصولات معدنی و کشاورزی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی لرستان عنوان کرد و افزود: ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد استان، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای ایجاد کند.

به گفته او، مذاکراتی با یکی از برندهای معتبر صنایع غذایی کشور برای سرمایه‌گذاری در شهرستان دلفان انجام شده که در صورت نهایی شدن، زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

این نماینده مجلس همچنین وضعیت راه‌های ارتباطی حوزه انتخابیه خود را نگران‌کننده توصیف کرد و با اشاره به جاده هرسین–نورآباد، آن را یکی از محورهای حادثه‌خیز کشور دانست.

وی خواستار تسریع در اجرای پروژه چهارخطه این مسیر و تکمیل محور نورآباد–خرم‌آباد شد و تأکید کرد تأخیر در اجرای این پروژه‌ها، علاوه بر افزایش تلفات جاده‌ای، توسعه غرب کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت مدیریت منابع آب در لرستان گفت: با وجود اینکه استان حدود ۱۲ درصد روان‌آب‌های کشور را در اختیار دارد، سهم آن از ذخیره‌سازی آب بسیار ناچیز است.

وی تکمیل سد معشوره و اجرای طرح‌های جدید مدیریت منابع آب را از اولویت‌های اساسی استان دانست.

نماینده سلسله و دلفان همچنین به پروژه تونل اسپیژ اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این طرح شد.

به گفته وی، این تونل نقش مهمی در کاهش فاصله ارتباطی شهرستان‌های سلسله، دلفان و بروجرد و ارتقای ایمنی مسیرهای مواصلاتی خواهد داشت.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، دامداران و کشاورزان اظهار کرد: منابع بانکی باید به سمت تولید هدایت شود، نه فعالیت‌های سوداگرانه باشد.

وی خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت مؤثر از بخش تولید شد.

نماینده مردم سلسله و دلفان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: مردم در شرایط سخت، حمایت خود را از کشور و نظام نشان داده‌اند و اکنون وظیفه مسئولان است که با بهبود شرایط اقتصادی، افزایش رفاه و اجرای پروژه‌های زیرساختی، پاسخ اعتماد مردم را بدهند.