تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا، برای صعود باید به مصاف تیم‌های چین، امارات و کره‌شمالی برود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز برگزار شد و تیم ملی امید ایران حریفان خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها را شناخت.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، شاگردان حسین عبدی در گروه B مسابقات قرار گرفتند و باید به مصاف تیم‌های چین، امارات و کره‌شمالی بروند.

گروه‌بندی کامل مسابقات فوتبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا به شرح زیر است:

گروه A:

ژاپن، تایلند، قرقیزستان، هنگ‌کنگ

گروه B:

چین، امارات، ایران، کره‌شمالی

گروه C:

ویتنام، ازبکستان، فیلیپین، کویت

گروه D:

کره‌جنوبی، عربستان، قطر

تیم ملی امید ایران که در این دوره از مسابقات در گلدان سوم قرعه‌کشی قرار داشت، با هدایت حسین عبدی خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی امید ، فوتبال
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