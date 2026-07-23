باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی خضری، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، با اشاره به اقدامات این سازمان برای خدمترسانی به زائران حسینی اظهار داشت: «مانند سالهای گذشته، مسئولیت جابهجایی عزاداران حسینی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین بر عهده ناوگان حملونقل جادهای است و در این راستا برنامهریزیهای ویژهای برای تسهیل سفر زائران صورت گرفته است.»
خضری در خصوص نحوه تهیه بلیت زائران افزود: «امسال برنامهریزی کردهایم تا در سه استان تهران، قم و اصفهان، امکان تهیه بلیت رفت و برگشت برای زائران فراهم شود تا مسافران بتوانند از مبدأ سفر خود، بلیت بازگشت را نیز تهیه کنند.»
وی با اشاره به ظرفیتسازی برای ناوگان اتوبوسرانی تصریح کرد: «تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی با توانایی پیمایش مسافتهای بالای ۵۰۰ کیلومتر، در اختیار ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است تا در محورهای منتهی به مرزها به زائران خدمترسانی کنند.»
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایان خاطرنشان کرد: «علاوه بر ناوگان اختصاصی حملونقل جادهای، ۳ هزار دستگاه اتوبوس نیز از سایر ارگانها و سازمانها پیشبینی شدهاند تا در صورت افزایش تقاضا و نیاز به ظرفیت بیشتر، به شبکه حملونقل جادهای کشور ملحق شده و در چرخه خدمترسانی به زائران قرار گیرند.»