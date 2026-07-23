سپاه اعلام کرد که یک فروند از سه فروند کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی شد و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه ۴۳ اعلام کرد: ملت عظیم‌الشان و بپاخاسته ایران اسلامی، حضور عاشقانه شما در صحنه، نبرد با استکبار را روح بخشیده است و دعای خیر شما پیروزی رزمندگان بر دشمن متجاوز را تضمین کرده است.

ادامه اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

️نیروی دریایی مقتدر سپاه تاکید می‌کند که تنگه هرمز در کنترل ما است و تا زمان ادامه شرارت‌های آمریکا در منطقه، کاملا مسدود است و هیچ نفتکشی وارد و خارج نخواهد شد و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

به آمریکای متجاوز و کودک‌کش اخطار میکنیم از شرارت در این منطقه حساس و به خطر انداختن کشتی‌های تجاری و بازی با امنیت انرژی جهان دست بردارید.

به مداخلاتی که جز بحران انرژی و کاهش کود کشاورزی برای جهان نتیجه‌ای ندارد پایان دهید، این شرارت‌ها جز بی اعتباری بیشتر و شکست جبران‌ناپذیری که به زودی خواهید چشید نتیجه‌ای برای شما نخواهد داشت.

️به یاری خدا عملیات تنبیهی برای این تخلفی که کردید انجام خواهد شد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم