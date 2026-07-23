باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان طی امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: از ابتدای هفته آینده با استقرار الگوی تابستانی، افزایش محسوس دمای هوا در استان پیشبینی میشود.
او افزود: امروز پنجشنبه به تناوب شاهد رگبار، رعدوبرق و ناپایداریهای جوی در سطح استان خواهیم بود که این شرایط بهویژه در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان شدت بیشتری خواهد داشت.
تاکامی گفت: از امشب بهتدریج از میزان ناپایداریهای جوی کاسته میشود و فردا نیز در ساعات بعدازظهر، تنها در ارتفاعات نیمه غربی استان رشد ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییر شرایط جوی از ابتدای هفته آینده، افزود: از نیمه ابتدایی هفته آینده الگوی تابستانی بر منطقه حاکم میشود که پیامد آن افزایش محسوس دمای هوا، بهویژه در روز یکشنبه خواهد بود.
تاکامی گفت: بیشینه دمای هوا در شهرهای مرکزی و شرقی استان در روز یکشنبه به حدود ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
او درباره وضعیت دریا نیز افزود: دریای خزر امروز دارای موج کوتاه است و برای فعالیتهای دریایی شرایط مناسب خواهد داشت.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران