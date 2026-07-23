دمای هوای مازندران از ابتدای هفته آینده با استقرار الگوی تابستانی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد..

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران  از تداوم رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان طی امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: از ابتدای هفته آینده با استقرار الگوی تابستانی، افزایش محسوس دمای هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: امروز پنجشنبه به تناوب شاهد رگبار، رعدوبرق و ناپایداری‌های جوی در سطح استان خواهیم بود که این شرایط به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان شدت بیشتری خواهد داشت.

تاکامی گفت: از امشب به‌تدریج از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود و فردا نیز در ساعات بعدازظهر، تنها در ارتفاعات نیمه غربی استان رشد ابر و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییر شرایط جوی از ابتدای هفته آینده، افزود: از نیمه ابتدایی هفته آینده الگوی تابستانی بر منطقه حاکم می‌شود که پیامد آن افزایش محسوس دمای هوا، به‌ویژه در روز یکشنبه خواهد بود.

تاکامی گفت: بیشینه دمای هوا در شهر‌های مرکزی و شرقی استان در روز یکشنبه به حدود ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

او درباره وضعیت دریا نیز افزود: دریای خزر امروز دارای موج کوتاه است و برای فعالیت‌های دریایی شرایط مناسب خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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