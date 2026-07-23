باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به چابهار، زرآباد، دشتیاری و کنارک، با حضور در سواحل مکران از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، مشکلات پیش رو و نیازهای منطقه قرار گرفت و با فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، دریایی و صیادی گفت‌وگو کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی سواحل مکران اظهار کرد: این منطقه با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های بندری، تجارت بین‌المللی، گردشگری و منابع غنی دریایی، یکی از نقاط مهم توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود و دولت توجه ویژه‌ای به شکوفایی این ظرفیت‌ها دارد.

سخنگوی دولت در این سفر با صیادان و فعالان حوزه شیلات و بیمارستان چابهار دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان در زمینه فعالیت‌های دریایی، زیرساخت‌های صیادی و نیازهای حمایتی و کمبودهای حوزه سلامت قرار گرفت.

وی همچنین از مناطق گردشگری و ساحلی از زرآباد تا پسابندر دشتیاری و چابهار بازدید کرد و ظرفیت‌های طبیعی این منطقه از جمله سواحل مکران را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی دانست.

مهاجرانی در ادامه با حضور در بخش‌های آسیب‌دیده بندر شهید کلانتری چابهار، از خسارات ناشی از حملات اخیر بازدید و بر پیگیری روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های منطقه تأکید کرد.

سخنگوی دولت سپس از شهر جدید تیس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح راهبردی توسعه شهری، روند پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های آینده این شهر قرار گرفت.

این بازدید با حضور امان‌اله کردی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس، اعضای هیأت‌مدیره، فرماندار کنارک، پیمانکاران پروژه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس در این بازدید با ارائه گزارشی از موقعیت راهبردی این شهر، آن را یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای سواحل مکران عنوان کرد و گفت: شهر جدید تیس با هدف ایجاد سکونتگاه جدید، پشتیبانی از توسعه اقتصادی منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری، گردشگری و سرمایه‌گذاری چابهار در حال احداث است.

امان‌اله کردی افزود: این شهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهرسازی سیستان و بلوچستان، بر اساس طرح جامع و با رویکرد توسعه پایدار، استفاده از ظرفیت‌های دریامحور و پاسخگویی به نیازهای آینده منطقه در حال اجراست.

وی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای شهر جدید تیس ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس گفت: شهر جدید تیس به عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای در سواحل مکران، نقش مهمی در ساماندهی توسعه شهری، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری، بندری و تجاری منطقه دارد.