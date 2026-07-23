سپاه پاسداران خطاب به مردم کویت اعلام کرد: پایگاه آمریکایی در کشور‌ها چگونه جایی است؟ جایی که قانون آمریکایی در آنجا حاکم است نه قانون شما.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه شماره ۴۴ خطاب به مردم کویت تصریح کرد: گاهی گفته می‌شود ایران با حملات خود استقلال، تمامیت ارضی و سیادت کشور‌ها را هتک کرده است، در حالی که چنین قضاوتی کاملاً نادرست است. از نظر ما استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت شما کاملاً محترم است. پس این آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را هتک کرده است و نه ما. ما به زمین‌هایی که توسط ارتش آمریکا اشغال شده حمله می‌کنیم، ارتشی که جز جنایت هیچ کاری بلد نیست.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف و نجیب کویت.

برادران رزمنده شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنبیه ارتش کودک‌کش آمریکا و دخالت‌های آن در تنگه هرمز، یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی، یک سامانه پدآفندی پاتریوت و یک آشیانه پهپاد‌های MQ ۹ آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم را مورد حمله پهپادی قرار داده و منهدم کردند.

برادران شما همچنین محل اسکان نیرو‌های آمریکایی، دو آشیانه بالگرد‌ها در پادگان العدیری را مورد تهاجم قرار داده و ضمن کشته و مجروح کردن تعدادی از نیرو‌های متجاوز، به چندین فروند بالگرد و پهپاد، خسارت سنگینی وارد آوردند.

رزمندگان همچنین در پاسخ به حملات آمریکا به دکل‌های مخابراتی در ایران، یک دکل مخابراتی را هدف قرار دادند.

گاهی گفته می‌شود ایران با حملات خود استقلال، تمامیت ارضی و سیادت کشور‌ها را هتک کرده است، در حالی که چنین قضاوتی کاملاً نادرست است. از نظر ما استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت شما کاملاً محترم است.

پایگاه آمریکایی در کشور‌ها چگونه جایی است؟ جایی که بدون کنترل مرزبانی شما آمریکایی‌ها و هر کسی که آنها بخواهند، گاهی زندانیانی از کشور‌های دیگر به آنجا وارد می‌شوند و خارج می‌شوند، دژبان ارتش آمریکا انضباط آنجا را برقرار می‌کند نه دژبان ارتش شما، قاضی آمریکایی در مورد جنایاتی که آنجا رخ می‌دهد حکم می‌کند نه قاضی شما، قانون آمریکایی در آنجا حاکم است نه قانون شما، نه فقط نظامیان شما حتی وزیر دفاع شما بدون اجازه دژبان آمریکا حق ورود به آنجا را ندارد.

پس این آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را هتک کرده است و نه ما. ما به زمین‌هایی که توسط ارتش آمریکا اشغال شده حمله می‌کنیم، ارتشی که جز جنایت هیچ کاری بلد نیست.

در روز گذشته، مردم داغدار میناب باقی مانده قطعات اجساد فرزندان دانش‌آموز خودشان را که در جستجوی زیر آوار‌ها کشف شده بود را، تشییع و به اجساد آنها در قبور ملحق کردند. آنها ۱۶۸ دانش‌آموز بودند که روز اول این جنگ در حمله ارتش کودک‌کش آمریکا به شهادت رسیدند و این جنایت‌ها ادامه دارد و بخشی از آن با استفاده از پایگاه‌های آمریکا در خاک کویت صورت می‌گیرد و این حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که متجاوز به کشورمان و قاتل فرزندانمان را از هر جایی که حمله می‌کند هدف قرار دهیم.

از همکاری شما تشکر می‌کنیم؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، کویت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
شما فکر میکنین بیشتر از مردم کویت میفهمین؟؟
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مردم کویت می فهمن ک ب خیابونها اومدن و اعتراض کردن ضد پایگاهها امریکایی و دولت خودشون ک چنین مجوزی داده ب امریکایی ها
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