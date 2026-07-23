شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب طولانی مدت روستای کالدشت شهرستان دماوند استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های تابستانی اهالی روستای کالدشت بالا از شهرستان دماوند استان تهران هستیم، با قطعی آب دست و پنجه نرم می‌کنند. بطوریکه آنها ساعت‌های طولانی مدت با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام علیکم وقت شما بخیرارادتمندیم ببخشید ما ساکن روستای کالدشت بالا ازتوابع شهرستان دماوند استان تهران هستیم، از دیشب ساعت۲۱تاکنون آب قطع شده وهیچ کس پاسخگوی تماس‌های ما با شرکت اب و فاضلاب نیست. خواهشا این مورد را پیگیری کنید.

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برچسب ها: سوژه خبری ، قطعی آب شرب ، آب و فاضلاب
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