فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۵ هزار قلم انواع بذر و کود شیمیایی و سموم کشاورزی احتکاری به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: در پی رصد اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، یک انبار بزرگ سم و کود شیمیایی احتکاری در سطح استان، شناسایی شد.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و در معیت کارشناسان اداره صمت و جهاد کشاورزی در بازدید از این انبار، ۵ هزار قلم انواع بذر و کود شیمیایی و سموم کشاورزی احتکاری کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: کارشناسان ارزش ریالی اموال مکشوفه را بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

سردار مفخمی در پایان افزود: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا و اخلالگران و محتکران همه‌ی تلاش خود را به کار بسته، تا تحرک از ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود.