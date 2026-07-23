باشگاه خبرنگاران جوان - پاسخ به ادامه گستاخی‌ها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبار‌های مهمات و اقلام لجستیکی ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عظمت و استواری ایران در مصاف با شقی‌ترین دشمن بشریت، تاکید کرد: لازمه حفظ این اقتدار، تقویت اتحاد و هم‌افزایی و پایبندی به شعار «همه ایران برای ایران» است.