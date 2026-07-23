ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز و یگان‌های ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه‌های الدوحه، علی السالم و عریفجان کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاسخ به ادامه گستاخی‌ها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبار‌های مهمات و اقلام لجستیکی ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عظمت و استواری ایران در مصاف با شقی‌ترین دشمن بشریت، تاکید کرد: لازمه حفظ این اقتدار، تقویت اتحاد و هم‌افزایی و پایبندی به شعار «همه ایران برای ایران» است.

برچسب ها: ارتش ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اگر تأسیسات هسته‌ای ما را که ترامپ تهدید به بمباران کرده زدند باید تأسیسات امارات و دیمونا بدون تعارف و ترس زده شود ملت شاد و حمایت خواهند کرد
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
احسنت. ادامه دهید و کوتاه نبایید. هیچ باب مذاکره با شیطان را باز نکنید. هرمز بسته بماند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
فدای دست وپنجه ارتش و سپاه دلاورم بشم من
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مواظب خیانت پاکستان باشید
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروز اسرائیل وآمریکا حرازاده ترامپ نتانیاهو باید نابود گردیده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بزنید. همه رو به درک واصل کنید خدا لعنتشون کنه مرگ بر آمریکا و اسرائیل
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
احسنت به شما
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
احسنت به شما
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ما ثبت نام کنندگان جانفداها استدعا داریم که هرچه زودتر جهت گرفتن انتقام ما را به جنوب کشور اعزام کنید. همین امروز که فردا خیلی دیر هست .
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