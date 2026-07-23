باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ باقرزاده رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران از زائران اربعین خواست برای دریافت گذرنامه زیارتی، هرچه زودتر درخواست خود را از طریق درگاه‌های الکترونیکی ثبت کنند و این کار را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

او گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست گذرنامه زیارتی از طریق سامانه‌های «پلیس من»، «پلیس.ir» و سامانه «سخا» اقدام کنند تا گذرنامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر و ارسال شود.

سرهنگ باقرزاده با اشاره به مدارک مورد نیاز، افزود: مردان باید شناسنامه، کارت ملی، عکس و مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه یا پایان خدمت را ارائه کنند. بانوان نیز باید شناسنامه، کارت ملی، عکس و در صورت تأهل، رضایت همسر را همراه داشته باشند. برای افراد زیر ۱۸ سال نیز رضایت ولی قانونی الزامی است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران گفت: مشمولان خدمت وظیفه عمومی باید مجوز خروج از کشور را از طریق سامانه‌های مربوط به نظام وظیفه دریافت کنند.

سرهنگ باقرزاده همچنین از زائران خواست هنگام سفر، مدارک هویتی و گذرنامه خود را به‌خوبی نگهداری کنند و هنگام ورود و خروج از مرز‌های ایران و عراق، درج مهر در گذرنامه‌های زیارتی و بین‌المللی را به‌طور جدی پیگیری کنند.

او افزود: ثبت نشدن مهر ورود و خروج در گذرنامه به منزله تردد غیرقانونی بوده و می‌تواند در سفر‌های بعدی و از نظر قانونی برای افراد مشکل ایجاد کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران