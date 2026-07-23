باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان مدیریت بحران کشور از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس خبر داد و با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۶، نسبت به مخاطرات ناشی از این سامانه هشدار داد.

بنابر اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا شنبه سوم مرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق مستعد، گردوخاک همراه خواهد بود.

روز پنجشنبه جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب و جنوب‌غرب کرمان، روز جمعه جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب و جنوب‌غرب کرمان و روز شنبه جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب‌غرب کرمان و شرق فارس تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

سازمان مدیریت بحران کشور همچنین نسبت به وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در حمل‌ونقل، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، شکستن درختان کهنسال و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داده است.

بر اساس اعلام این سازمان، به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است ضمن تشکیل جلسات ستاد مدیریت بحران و اتخاذ تمهیدات لازم، آمادگی لازم برای مقابله با پیامد‌های احتمالی این سامانه را فراهم کنند. همچنین از شهروندان خواسته شده است از حضور و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، انجام سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق در معرض خطر خودداری کنند.