باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب لباس مناسب در مراسم پیادهروی اربعین، خیلی تاثیرگذار است، هم میتواند بر سلامت پوست و هم بر گرمازدگی تاثیر دارد. در ادامه، از بایدها و نبایدها گفتیم:
انتخاب لباسهایی از جنس نخ یا پنبه که عرق را جذب میکنند و بدن را خنک نگه میدارند، بسیار مهم است.
لباس تان باید سبک و راحت باشد تا حرکتتان را محدود نکند.
استفاده از رنگهای روشن مثل سفید، کرم و آبی روشن که گرمای خورشید را کمتر جذب میکند به شما در مراسم کمک کند.
لباس گشاد بپوشید تا هوا به راحتی، گردش کند وکمتر عرق کنید.
از روسری یا مقنعه نازک و سبک که سر را میپوشاند، استفاده کنید.
برای محافظت از صورت و چشمان در برابر نور خورشید، از کلاه و عینک آفتابی مناسب استفاده کنید.
از جورابهای نخی استفاده کنید تا عرق پایتان جذب شود و پا بوی بد ندهد.
پارچههای سنگین و زبر، باعث ایجاد حساسیت و ناراحتی میشوند، بهتر است از این جنس لباس استفاده نکنید.
با توجه به تغییرات دما در مراسم، بهتر است لباسهایی را انتخاب کنید که به صورت لایه لایه قابل پوشیدن هستند.
سعی کنید تمام قسمتهای بدن خود را با لباس، بپوشانید تا از آفتاب سوختگی جلوگیری کنید.